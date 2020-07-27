Пистолеты, револьверы и даже граната: полиция конфисковала оружие и взрывчатые вещества

Сотрудники правоохранительных органов обработали полученную в течение нескольких месяцев информацию о возможном незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, что привело к конфискации значительного количества огнестрельного оружия, его основных составных частей, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о лицах, которые могут быть причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывных устройств в Риге, Лиепае, Балдоне, Добельском, Яунелгавском и Даугавпилсском краях. Были начаты четыре уголовных дела за изготовление, ремонт, хранение или продажу огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к огнестрельному оружию, пневматического оружия с высокой дульной энергией пули.
В результате расследования и оперативной деятельности были установлены задействованные лица - мужчины 1957, 1962, 1963, 1970 и 1978 года рождения, а также местонахождение незаконно хранящихся объектов. Было проведено несколько обысков в квартирах и частных домах, в ходе которых изъято три пистолета, два револьвера, 15 карабинов, 32 основные части огнестрельного оружия, 2094 боеприпаса, одна ручная граната, 42 взрывных устройства, 508 частей взрывного устройства и четыре килограмма взрывчатых веществ.
В настоящее время уголовный процесс продолжается.
Dažu mēnešu laikā policija izņēmusi ievērojamu daudzumu nelegālo ieroču un sprāgstvielu Valsts policijas Galvenās...Опубликовано Valsts policija Svētdiena, 2020. gada 26. jūlijs
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