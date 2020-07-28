"Сначала секс, а потом ты умрешь": неизвестный терроризирует жительниц Эстонии

Ка рассказывает Postimees, 19-летняя мать-одиночка из Пярну Кармен (имя изменено - Прим. ред.) познакомилась с 52-летним Тармо на портале rate.ee. "Сначала он был вежливым, но в какой-то момент заявил, что хочет разрубить мое тело на куски", - вспоминает Кармен. Она посчитала, что ее новый знакомый пьян и ответила: "Иди проспись!".

Такой ответ очень не понравился Тармо, который стал еще агрессивнее. "Время умереть", - объявил он. Затем от него были получены следующие сообщения: "Сначала секс с тобой, а потом твоя смерть", "Мы начнем с твоего тела, которое нужно разделать, как мясо", "И тогда я ударю тебя ножом в сердце, а затем перережу тебе горло", "Если хочешь жить, плати 50 500 евро, тогда останешься живой". И так далее.

Кармен стало жутко: а вдруг незнакомец узнает ее адрес и однажды появится за дверью с ножом? "Я правда испугалась", - говорит Кармен, так как неадекватный человек, с которым она познакомилась в интернете, обещал ее найти.

Полиция не приняла заявление

Когда Кармен рассказала о своих страхах друзьям, они посоветовали ей написать заявление в полицию.

"В середине прошлой недели я пошла в Ляэнеский полицейский участок, но в здание меня не впустили, - отметила она. - Один сотрудник сказал, что вызовет следователя. Потом пришла какая-то женщина и спросила, забронировано ли у меня время приема. Я ответила, что нет. Тогда она спросила, что случилось. Я рассказала, что хочу написать заявление, поскольку мне угрожают изнасилованием, убийством и расчленением. Она попросила показать его письма, прочитала их и сказала, что он всего лишь лает на меня, его поведение неопасно. Потом следователь спросила, встречалась ли я с ним ранее. Я объяснила, что это совершенно незнакомый человек. После этого она заявила, что не может ничего сделать, посоветовала заблокировать агрессора в интернете и впредь не добавлять всех подряд в друзья".

Кармен и ее друзей удивило, что полицейские даже не потрудились выяснить, знаком ли им угрожавший убийством человек и сразу определили его как неопасного. "Мы пытались сами узнать его адрес, делились информацией в социальных сетях, поскольку этот человек должен находиться в тюрьме", - говорит Кармен.

Пост в соцсетях привел к лавине сообщений

Размещенную в нескольких группах Facebook публикацию прокомментировали десятки людей, которым лично или их знакомым угрожал этот человек.

Почерк тот же: мужчина пишет молодым женщинам в Facebook, Rate или Skype. Если его аккаунт блокируют, он донимает свою жертву снова и снова сообщениями с других адресов. Одна потерпевшая прислала скриншот семи заблокированных аккаунтов Тармо Алавяли. Это не настоящая его фамилия, а псевдоним.