"Сначала секс, а потом ты умрешь": неизвестный терроризирует жительниц Эстонии

- Мужчина угрожает изнасилованием и убийством
- В соцсетях удалось найти десятки жертв
- Полиция: этот человек не опасен, он болен
Проживающий в небольшом городе мужчина забрасывает женщин по всей Эстонии угрозами убийства, а когда одна из них обратилась в полицию, ее просто отправили домой, пишет Rus.Postimees.
Ка рассказывает Postimees, 19-летняя мать-одиночка из Пярну Кармен (имя изменено - Прим. ред.) познакомилась с 52-летним Тармо на портале rate.ee. "Сначала он был вежливым, но в какой-то момент заявил, что хочет разрубить мое тело на куски", - вспоминает Кармен. Она посчитала, что ее новый знакомый пьян и ответила: "Иди проспись!".
Такой ответ очень не понравился Тармо, который стал еще агрессивнее. "Время умереть", - объявил он. Затем от него были получены следующие сообщения: "Сначала секс с тобой, а потом твоя смерть", "Мы начнем с твоего тела, которое нужно разделать, как мясо", "И тогда я ударю тебя ножом в сердце, а затем перережу тебе горло", "Если хочешь жить, плати 50 500 евро, тогда останешься живой". И так далее.
Кармен стало жутко: а вдруг незнакомец узнает ее адрес и однажды появится за дверью с ножом? "Я правда испугалась", - говорит Кармен, так как неадекватный человек, с которым она познакомилась в интернете, обещал ее найти.
Полиция не приняла заявление
Когда Кармен рассказала о своих страхах друзьям, они посоветовали ей написать заявление в полицию.
"В середине прошлой недели я пошла в Ляэнеский полицейский участок, но в здание меня не впустили, - отметила она. - Один сотрудник сказал, что вызовет следователя. Потом пришла какая-то женщина и спросила, забронировано ли у меня время приема. Я ответила, что нет. Тогда она спросила, что случилось. Я рассказала, что хочу написать заявление, поскольку мне угрожают изнасилованием, убийством и расчленением. Она попросила показать его письма, прочитала их и сказала, что он всего лишь лает на меня, его поведение неопасно. Потом следователь спросила, встречалась ли я с ним ранее. Я объяснила, что это совершенно незнакомый человек. После этого она заявила, что не может ничего сделать, посоветовала заблокировать агрессора в интернете и впредь не добавлять всех подряд в друзья".
Кармен и ее друзей удивило, что полицейские даже не потрудились выяснить, знаком ли им угрожавший убийством человек и сразу определили его как неопасного. "Мы пытались сами узнать его адрес, делились информацией в социальных сетях, поскольку этот человек должен находиться в тюрьме", - говорит Кармен.
Пост в соцсетях привел к лавине сообщений
Размещенную в нескольких группах Facebook публикацию прокомментировали десятки людей, которым лично или их знакомым угрожал этот человек.
Почерк тот же: мужчина пишет молодым женщинам в Facebook, Rate или Skype. Если его аккаунт блокируют, он донимает свою жертву снова и снова сообщениями с других адресов. Одна потерпевшая прислала скриншот семи заблокированных аккаунтов Тармо Алавяли. Это не настоящая его фамилия, а псевдоним.
Из комментариев выяснилось, что мужчина проживает в Пыльва. Знакомая Кармен, Кятлин Таммемяги опубликовала информацию о Тармо в группе Põlva Kodanik в Facebook и реакция была молниеносной. Жители Пыльва утверждали, что мужчина домогается женщин не только в интернете: он пристает к продавщицам и онанирует у окна.
"Написал мне в Rate, что постоянно следит за мной. Всегда, когда вижу его, у меня возникает отвращение, со страхом думаю о том, что столкнусь с ним на кассе", - описывает свои чувства кассир.
По словам комментаторов, Тармо домогается женщин в течение минимум 20-и лет. "Когда мы были подростками, он подошел к нашей двери, позвал сестру - якобы он принес ей шоколадку. Потом стал ломиться в дверь, которая, к счастью, была заперта. А мы еще и одни дома, очень жутко. Не знаю, откуда он узнал наш адрес", - рассказала одна из пользовательниц соцсетей.
Преследователь боится наказания
Выдержка из переписки в Skype с мужчиной, жену которого Тармо забрасывал непристойными сообщениями:
Ивар: В последнее время ты случайно не получал по челюсти?
Тармо: Пидор, закрой рот.
Ивар: А может быть, тебя обвиняли в домогательствах?
Тармо: Это не твое дело.
Ивар: Встретиться не хочешь?» Или я просто передам твои данные полиции?
Тармо: Не ходи в полицию.
"Около 20-и лет назад он приставал к моей знакомой, - рассказал комментатор. - Я читал его тогдашние высказывания, кажется, что сейчас он стал агрессивнее. Не понимаю, почему правоохранительные органы до сих пор не обращают на него внимания".
"Он домогался моей родственницы, которая также работает продавщицей, - подтвердила Кятлин Таммемяги. - Он часто ходит в магазин и ищет там жертву. У продавщиц же на груди таблички с именем".
Таммемяги тоже считает, что поведение этого человека стало более агрессивным. "Полиция не пошевелится до тех пор, пока кто-то реально не пострадает. Настало время поставить точку на безразличии", - потребовала она.
Лед тронулся
Публикации в соцетях заставили лед тронуться. "Веб-констебль отправил письмо в пярнускую полицию, на следующий день мне позвонили и сказали, чтобы я отправила заявление по интернету, - объяснила Кармен. - В понедельник со мной свяжется следователь, чтобы договориться о времени дачи показаний".
Старший инспектор Департамента полиции и погранохраны Рейго Падар подтвердил, что после дачи показаний полиция примет решение о дальнейшем ходе этого дела.
"Выясним, кого и почему якобы выставили из полицейского участка при обращении за помощью, - пообещал он. - Полиции знаком человек, о котором идет речь, и мы можем заверить, что он действительно не опасен. По большей части это нуждающийся в помощи человек, у которого проблемы c пониманием, какое поведение приемлемо, а какое нет. Поэтому участковый полицейский поговорил с обвиняемым о произошедшем. Тот понял, что его поведение было недопустимым. Поскольку он и ранее вел себя в интернете неподобающим образом, полиция не спускает с него глаз. Ранее из-за неподобающего поведения в интернете полиция уже отбирала у него компьютер, некоторое время было все спокойно, пока он не купил новый компьютер".
"Ранее мы имели дело с Тармо по разным причинам, мы сотрудничаем с полицией, чтобы найти решение и для этой проблемы", - подтвердила руководитель соцотдела Пыльваской волости Хелен Метсма.
Заявление на стол
Если кто-то угрожает вам в интернете, полиция рекомендует в первую очередь связаться с веб-констеблем и обсудить, надо ли писать заявление или ситуацию можно разрешить каким-нибудь иным способом. "Случайные публикации не могут доходить до полиции достаточно быстро, чтобы мы могли установить, есть ли опасность, и если она имеется, незамедлительно вмешаться, - объяснил Рейго Падар. - Иногда за угрозами нет желания причинить кому-либо реальный вред, просто человек сам нуждается в помощи, а состояние его здоровья не позволяет ему понять, что он творит".
Он объяснил, что если в полицию поступает такого рода заявление, можно назначить экспертизу, в том числе и для проверки состояния здоровья человека. Если выяснится, что агрессивное поведение обусловлено состоянием здоровья, то суд может направить человека на принудительное лечение.
"Без экспертизы и без решения суда полиция не может никого отправить на лечение или на консультацию к психиатру, - заявил он. - Если суд не решил иначе, лечение добровольное. Таким образом, может случиться, что человек отказывается от лечения и продолжает вести себя неподобающим образом".
На принудительное лечение направляют после трагедии
Как правило, до сих пор суд направлял агрессивных душевнобольных на принудительное лечение после того, как происходило что-то трагическое. Например, в 2016 году Вируский уездный суд отправил на принудительное лечение Даниила, который зарезал своего отца, православного священника.
За угрозы убийством в соцсетях наказывают, - штрафом или тюремным заключением сроком до одного года - в том случае, если есть основания полагать, что угроза будет реализована.
В прошлом году прокуратура начала уголовное производство в связи с угрозой убийством, которая поступила министру финансов Мартину Хельме. Уголовное производство было прекращено, когда выяснилось, что угрожал человек в состоянии опьянения.
В связи с угрозами в адрес председателя Партии реформ Каи Каллас уголовное производство начато не было, так как угрожавшие ей мужчины не находились в Эстонии и не планировали реализовать то, что ими было сказано.
В большинстве случаев угроза убийством - это пустые слова. Но в 2017 году житель Таллинна Энрико Нурм написал у себя в Facebook, что теперь будет насиловать и убивать. Так он и сделал и теперь отбывает пожизненное наказание за изнасилование двух женщин и жестокое убийство мужчины.
Предугадать опасность преследователя сложно
Мотивы преследователя и возможные факторы, влияющие на его поведение (в том числе, психическое расстройство), могут быть разными. Желательно исходить из метафорического принципа, что лающая собака может и укусить.
Домогательство и его влияние на психику человека индивидуальны и зависят от интенсивности и длительности домогательства.
Нормализация домогательств или смирение с этим может привести к непредсказуемым последствиям для жертвы, которые в более легких случаях провоцируют стресс, но чаще могут привести к симптомам расстройства настроения (депрессия, беспокойство).
Сообщайте о домогательствах в полицию, общайтесь с близкими и храните доказательства преследования, чтобы человека можно было остановить до того, как произойдет непоправимое.
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