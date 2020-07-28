KNAB задержал прокурора Елгавской прокуратуры

Старший прокурор Елгавской прокуратуры Вида Кравцова подтвердила, что KNAB в этом месяце провело обыск в прокуратуре. Сама она в этот момент была в отпуске и о причинах обыска не информирована, о происшедшем узнала от коллег.

Старшему прокурору неизвестно также, задержан ли кто-то из коллег.

В KNAB агентству LETA подтвердили, что бюро ведет дело, в котором фигурируют представители прокуратуры, но более подробной информации не предоставили.

По данным архива агентства LETA, в последний раз KNAB задерживало прокурора в 2015 году. По этому делу бывшие прокуроры Вилнис Улмис и Владимир Крупский осуждены за попытку требования взятки у знакомого Улмиса работника АО Reverta за отмену ареста, наложенного на имущество.