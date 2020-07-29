Настоящий подарок для пародистов - Дегтярев. Комикам и смешно, и грустно

Напомним, Михаила Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо уволенного губернатора Сергея Фургала. С тех пор в Сети появилась куча мемов, шуток и роликов о временном лидере края. Кажется, он ежедневно подкидывает все новые поводы для этого.

В ТОПе, безусловно, тема бани, голубей и подтягиваний.

Баня

После прибытия Дегтярева в Хабаровск протестующие послали его в баню - это была отсылка к событиям 2013 года, когда он вместе с Жириновским проводил встречи с избирателями в том числе в бане.

Новый глава региона на это отреагировал весьма радостно и поинтересовался, в какую баню ему лучше всего сходить. "Люблю баню страшно", - признался политик, закусив пирожком.

Дегтярев последовал совету протестующих и собрался в баню pic.twitter.com/g9YTdPBRNs — Дождь (@tvrain) July 24, 2020

Банную тему поспешил обыграть и комик Илья Соболев. Он взял фрагмент трансляции Дегтярева в социальной сети Instagram, в которой политик пообещал, что ради благополучия жителей региона "готов и в баню с начальниками ходить".

Соболев в образе Дегтярева пообещал пойти на еще большую жертву, например, ложками есть черную икру. Но это еще не все, лучше просто смотрите!

Видео: Пародия Ильи Соболева на Михаила Дегтярева

Голуби

Если вам непонятно, при чем тут голуби - это еще одна отсылка к запоминающимся выступлениям Дегтярева. Среди прочего он заявлял, что "хабаровские голуби - самые жирные и счастливые голуби во всей России". А все потому, что их кормят протестующие - часто и много.

По мнению политика, криками "Дегтярев, выходи" и кормлением голубей на площади Россию не спасти, всю эту энергию протестующих надо бы пустить на благое дело - поехать к бабушке на дачу, к ветерану, помочь спортивной команде, а не это вот все...

Спорт

Чем еще отличился Дегтярев? Например, подтянулся. Целый один раз. Нет, не потому что сил мало, а, как он сам пояснил, "не буду больше, а то вспотею".

бонус-видео от губернатора дегтярева pic.twitter.com/HQIeqkCuXu — маша борзунова (@mborzunova) July 24, 2020

Легендарные ответы

Михаил Дегтярев умеет давать патовые ответы. Даже опытному Шнурову. Как известно, недавно Хабаровск посетил музыкант, а с недавних пор политик и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров. На его вопрос Дегтяреву, чье мнение из трех сторон он бы слушал - хабаровчан, Жириновского или Путина - политик ответил весьма неожиданно:

От такого даже Шнур опешил pic.twitter.com/4wAcnMU9g6 — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 28, 2020

Ну а если серьезно...

во вторник, 28 июля, гостем нового выпуска "Еще не вечер" на телеканале "Дождь" стал комик и продюсер Александр Гудков. Среди прочего он ответил и на вопрос, следит ли он за событиями в Хабаровске.

"Конечно, слежу, это же главная повестка дня", - сказал он, признавшись, что ему хочется каждого человека там поцеловать.

"Здесь идет коллективное, правильное мышление. Это то, ради чего стоит жить. То, что сейчас происходит в Хабаровске - это то, что мы все живые люди, мы живые россияне.

Это правильное решение жителей города - отстаивание своих прав, своего голоса. То, что происходит в Хабаровске, доказывает, что Россия живая", - прокомментировал Гудков.

Упомянутый Гудковым журналист Юрий Дудь в социальной сети Instagram по ситуации в Хабаровске написал следующее:

"Нет ни особенных знаний, ни восторгов по поводу Сергея Фургала - политика из ЛДПР, многолетнее членство в которой требует очень глубоких и часто стыдных компромиссов.

Но вот жители Хабаровска, которые мирно, многочисленно и ежедневно требуют уважения к себе и своему выбору, - это настоящий восторг".