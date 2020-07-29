Настоящий подарок для пародистов - Дегтярев. Комикам и смешно, и грустно

Внимание всей России (и не только) сейчас приковано к событиям в Хабаровске. Следят за происходящим там и знаменитости. Комик Илья Соболев уже успел снять пародию на очень фактурного врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, а комик Александр Гудков искренне заявил: "То, что происходит в Хабаровске, доказывает, что Россия живая".
Напомним, Михаила Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо уволенного губернатора Сергея Фургала. С тех пор в Сети появилась куча мемов, шуток и роликов о временном лидере края. Кажется, он ежедневно подкидывает все новые поводы для этого.
В ТОПе, безусловно, тема бани, голубей и подтягиваний.
Баня
После прибытия Дегтярева в Хабаровск протестующие послали его в баню - это была отсылка к событиям 2013 года, когда он вместе с Жириновским проводил встречи с избирателями в том числе в бане.
Новый глава региона на это отреагировал весьма радостно и поинтересовался, в какую баню ему лучше всего сходить. "Люблю баню страшно", - признался политик, закусив пирожком.
Дегтярев последовал совету протестующих и собрался в баню pic.twitter.com/g9YTdPBRNs— Дождь (@tvrain) July 24, 2020
Банную тему поспешил обыграть и комик Илья Соболев. Он взял фрагмент трансляции Дегтярева в социальной сети Instagram, в которой политик пообещал, что ради благополучия жителей региона "готов и в баню с начальниками ходить".
Соболев в образе Дегтярева пообещал пойти на еще большую жертву, например, ложками есть черную икру. Но это еще не все, лучше просто смотрите!
Видео: Пародия Ильи Соболева на Михаила Дегтярева
Голуби
Если вам непонятно, при чем тут голуби - это еще одна отсылка к запоминающимся выступлениям Дегтярева. Среди прочего он заявлял, что "хабаровские голуби - самые жирные и счастливые голуби во всей России". А все потому, что их кормят протестующие - часто и много.
По мнению политика, криками "Дегтярев, выходи" и кормлением голубей на площади Россию не спасти, всю эту энергию протестующих надо бы пустить на благое дело - поехать к бабушке на дачу, к ветерану, помочь спортивной команде, а не это вот все...
😂 Дегтярев про "хабаровских голубей"... pic.twitter.com/lXI2l74qT5— ОКСАНА (@196yralo4ka) July 22, 2020
Спорт
Чем еще отличился Дегтярев? Например, подтянулся. Целый один раз. Нет, не потому что сил мало, а, как он сам пояснил, "не буду больше, а то вспотею".
бонус-видео от губернатора дегтярева pic.twitter.com/HQIeqkCuXu— маша борзунова (@mborzunova) July 24, 2020
Легендарные ответы
Михаил Дегтярев умеет давать патовые ответы. Даже опытному Шнурову. Как известно, недавно Хабаровск посетил музыкант, а с недавних пор политик и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров. На его вопрос Дегтяреву, чье мнение из трех сторон он бы слушал - хабаровчан, Жириновского или Путина - политик ответил весьма неожиданно:
От такого даже Шнур опешил pic.twitter.com/4wAcnMU9g6— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 28, 2020
Ну а если серьезно...
во вторник, 28 июля, гостем нового выпуска "Еще не вечер" на телеканале "Дождь" стал комик и продюсер Александр Гудков. Среди прочего он ответил и на вопрос, следит ли он за событиями в Хабаровске.
"Конечно, слежу, это же главная повестка дня", - сказал он, признавшись, что ему хочется каждого человека там поцеловать.
"Здесь идет коллективное, правильное мышление. Это то, ради чего стоит жить. То, что сейчас происходит в Хабаровске - это то, что мы все живые люди, мы живые россияне.
Это правильное решение жителей города - отстаивание своих прав, своего голоса. То, что происходит в Хабаровске, доказывает, что Россия живая", - прокомментировал Гудков.
Упомянутый Гудковым журналист Юрий Дудь в социальной сети Instagram по ситуации в Хабаровске написал следующее:
"Нет ни особенных знаний, ни восторгов по поводу Сергея Фургала - политика из ЛДПР, многолетнее членство в которой требует очень глубоких и часто стыдных компромиссов.
Но вот жители Хабаровска, которые мирно, многочисленно и ежедневно требуют уважения к себе и своему выбору, - это настоящий восторг".
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