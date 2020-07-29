Задержанный KNAB прокурор в Елгаве - это обвинитель по делу о "трагических домашних родах в секте"

Обвиняемыми в этом деле являются несколько членов общины - муж и отец умершей, а также жена духовного лидера. Рассмотрение дела должно быть продолжено осенью.

В прошлом году зарплата Эгле в прокуратуре составила 38 594 евро, также она получила и другие доходы - 773 евро в Cēsu gaļas kombināts, 791 евро от Службы поддержки села, 272 евро как пособие. В собственности Эгле находятся две автомашины, квартира и еще один объект недвижимости. Муж Зинаиды Эгле - прокурор прокуратуры Земгальского судебного округа Айвар Эгле, связанный с несколькими резонансными делами.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, на время расследования задержанный KNAB прокурор отстранен от должностных обязанностей.