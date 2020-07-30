Чт, 30.07.2020
То, что происходит в Хабаровске, доказывает, что Россия живая. Комик и продюсер Александр Гудков

Советы экспертов для поддержания здоровья печени

ФОТО: mohamed_hassan/Pixabay.com

Древние китайцы называли печень вместилищем души, так как от качества ее деятельности зависит самочувствие, настроение и работоспособность человека. Как же правильно позаботиться о здоровье печени?

Несколько советов по поддержанию здоровья самого большого внутреннего органа нашего тела от семейного врача Линды Шаурини (эксперт Mēness aptieka).

Лаборатория организма

Печень - самый большой внутренний орган нашего организма, и его считают "лабораторией организма", в которой происходят все важнейшие биохимические и обменные процессы. Печень очищает или нейтрализует находящиеся в крови вредные вещества, участвует также в синтезе белков, углеводов, жиров и других веществ; она играет важную роль в производстве желчи, обеспечении пищеварительной функции. Все, что мы едим и пьем, в том числе то, какие медикаменты употребляем, влияет на состояние здоровья печени. Как заботиться о здоровье печени?

Конечно, можно стараться принимать как можно меньше токсинов и вести здоровый образ жизни — это будет хорошей поддержкой печени. Но надо знать, что любое излишество может вызвать нежелательные последствия. Еще не придумана искусственная печень, которая могла бы детоксицировать организм и производить нужные ему белки, не создан ни один химический лекарственный препарат, который мог бы восстановить печень. Помощь оказывают приготовленные из лекарственных растений продукты или длительное и регулярное употребление этих растений. Действие натуральных средств для сохранения печени и помощи ее функциям научно доказано.

Рекомендуется в течение дня выпивать минимум два литра воды, больше двигаться и употреблять сбалансированную пищу - принимать как животные белки и жиры, так и углеводы и клетчатку - овощи, фрукты, ягоды, орехи и зерновые продукты. Конечно, надо ограничить прием алкоголя и никотина.

Надо работать непрерывно и в стабильном режиме

У здоровой печени повседневно задействовано только 30–40 % клеток, остальные ждут работы. Печень из строя может вывести только достаточно большое потрясение. В целом, печень восстанавливается сама. Употребляя без толку какой-либо препарат, мы отнимаем у печени работу. Природа ленива, печень «решит»: зачем работать, если можно этого не делать? Она больше не будет повседневно выполнять свои функции как следует, хотя на самом деле печень должна трудиться непрерывно и в нормальном режиме.

Дремлющие угрозы

Доктор медицинских наук, эндокринолог, диабетолог Индра Штелмане выделяет для здоровья печени вредные привычки: "Мы вредим печени чрезмерным употреблением алкоголя, нерегулярно питаясь, принимая жирные блюда, к которым добавлено большое количество соли или сахара, питаясь жареной, приготовленной на жирах пищей или такой, которая содержит химические вещества. Также мы наносим вред, если чрезмерно и без надобности употребляем медикаменты, слишком мало двигаемся. К сожалению, печень не дает о себе знать до момента, когда ее здоровье уже сильно подорвано и обратимые процессы уже невозможны".

У печени огромный потенциал, и, если необходимо, она может работать с десятикратной силой. Однако в то же время печень очень незащищенная - любой токсин может ее повредить, уничтожая клетки.

Так, в печени возникает воспаление, что, в свою очередь, может образовать вросшие соединительные ткани. Если каждый день терять, например, 0,01 % клеток или тканей печени, она, чтобы выполнять свои функции, со временем начинает увеличиваться. Только в этот момент у пациента появляются первые симптомы — тошнота, чувство давления под грудиной и другие. Любое вещество, попадающее в наш организм, с потоком крови доставляется в печень. Печень отделит и выведет токсины, но это не единственная функция этого органа. Необходимый организму строительный материал - белок - тоже синтезируется именно в печени, участвуя таким образом в обеспечивающих иммунитет процессах. Этот орган работает, чтобы внутренне и внешне попавшие в организм токсины не влияли на общее состояние здоровья. Значение печени нельзя переоценить, так как именно она обеспечивает нужный уровень чистоты в нашем теле.

Как мы можем помочь:

  • · Есть регулярно, минимум три раза в день.
  • · Есть по возможности маленькие порции.
  • · Есть вареную, тушеную, приготовленную на пару и в фольге пищу.
  • · Принимать с пищей белки (молочные продукты, яйца, мясо, рыбу).
  • · Есть цельнозерновые продукты.
  • · Есть богатую витаминами и минералами пищу.
  • · Есть богатую балластными веществами пищу.
  • · Пить минимум два литра воды в день.

Натуральные лечебные средства

Здоровье печени помогают поддерживать растительные средства, способствующие секреции и выделению желчи: цветки календулы, бессмертника и пижмы, а также растения с горьким вкусом - корни и листья одуванчика, корни цикория, трава чистотела, листья мяты. Активность печени увеличивают листья мяты, плоды тмина и кориандра, трава горца птичьего. Самый известный из растительных защитников печени, или гепатопротекторов, - расторопша, содержащая силимарин. Он укрепляет мембрану печени, способствует восстановлению клеток печени и выведению желчи.

Учтите!

О применении растений для поддержания здоровья печени желательно консультироваться с врачом. Действие растений может быть противоположным желаемому, если не выяснены все нюансы состояния здоровья конкретного пациента.

Для создания материала использована публикация издания Veselības Noslēpumi.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ