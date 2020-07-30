Советы экспертов для поддержания здоровья печени

Несколько советов по поддержанию здоровья самого большого внутреннего органа нашего тела от семейного врача Линды Шаурини (эксперт Mēness aptieka).

Лаборатория организма

Печень - самый большой внутренний орган нашего организма, и его считают "лабораторией организма", в которой происходят все важнейшие биохимические и обменные процессы. Печень очищает или нейтрализует находящиеся в крови вредные вещества, участвует также в синтезе белков, углеводов, жиров и других веществ; она играет важную роль в производстве желчи, обеспечении пищеварительной функции. Все, что мы едим и пьем, в том числе то, какие медикаменты употребляем, влияет на состояние здоровья печени. Как заботиться о здоровье печени?

Конечно, можно стараться принимать как можно меньше токсинов и вести здоровый образ жизни — это будет хорошей поддержкой печени. Но надо знать, что любое излишество может вызвать нежелательные последствия. Еще не придумана искусственная печень, которая могла бы детоксицировать организм и производить нужные ему белки, не создан ни один химический лекарственный препарат, который мог бы восстановить печень. Помощь оказывают приготовленные из лекарственных растений продукты или длительное и регулярное употребление этих растений. Действие натуральных средств для сохранения печени и помощи ее функциям научно доказано.

Рекомендуется в течение дня выпивать минимум два литра воды, больше двигаться и употреблять сбалансированную пищу - принимать как животные белки и жиры, так и углеводы и клетчатку - овощи, фрукты, ягоды, орехи и зерновые продукты. Конечно, надо ограничить прием алкоголя и никотина.

Надо работать непрерывно и в стабильном режиме

У здоровой печени повседневно задействовано только 30–40 % клеток, остальные ждут работы. Печень из строя может вывести только достаточно большое потрясение. В целом, печень восстанавливается сама. Употребляя без толку какой-либо препарат, мы отнимаем у печени работу. Природа ленива, печень «решит»: зачем работать, если можно этого не делать? Она больше не будет повседневно выполнять свои функции как следует, хотя на самом деле печень должна трудиться непрерывно и в нормальном режиме.

Дремлющие угрозы

Доктор медицинских наук, эндокринолог, диабетолог Индра Штелмане выделяет для здоровья печени вредные привычки: "Мы вредим печени чрезмерным употреблением алкоголя, нерегулярно питаясь, принимая жирные блюда, к которым добавлено большое количество соли или сахара, питаясь жареной, приготовленной на жирах пищей или такой, которая содержит химические вещества. Также мы наносим вред, если чрезмерно и без надобности употребляем медикаменты, слишком мало двигаемся. К сожалению, печень не дает о себе знать до момента, когда ее здоровье уже сильно подорвано и обратимые процессы уже невозможны".

У печени огромный потенциал, и, если необходимо, она может работать с десятикратной силой. Однако в то же время печень очень незащищенная - любой токсин может ее повредить, уничтожая клетки.

Так, в печени возникает воспаление, что, в свою очередь, может образовать вросшие соединительные ткани. Если каждый день терять, например, 0,01 % клеток или тканей печени, она, чтобы выполнять свои функции, со временем начинает увеличиваться. Только в этот момент у пациента появляются первые симптомы — тошнота, чувство давления под грудиной и другие. Любое вещество, попадающее в наш организм, с потоком крови доставляется в печень. Печень отделит и выведет токсины, но это не единственная функция этого органа. Необходимый организму строительный материал - белок - тоже синтезируется именно в печени, участвуя таким образом в обеспечивающих иммунитет процессах. Этот орган работает, чтобы внутренне и внешне попавшие в организм токсины не влияли на общее состояние здоровья. Значение печени нельзя переоценить, так как именно она обеспечивает нужный уровень чистоты в нашем теле.

Как мы можем помочь:

· Есть регулярно, минимум три раза в день.

· Есть по возможности маленькие порции.

· Есть вареную, тушеную, приготовленную на пару и в фольге пищу.

· Принимать с пищей белки (молочные продукты, яйца, мясо, рыбу).

· Есть цельнозерновые продукты.

· Есть богатую витаминами и минералами пищу.

· Есть богатую балластными веществами пищу.

· Пить минимум два литра воды в день.

Натуральные лечебные средства

Здоровье печени помогают поддерживать растительные средства, способствующие секреции и выделению желчи: цветки календулы, бессмертника и пижмы, а также растения с горьким вкусом - корни и листья одуванчика, корни цикория, трава чистотела, листья мяты. Активность печени увеличивают листья мяты, плоды тмина и кориандра, трава горца птичьего. Самый известный из растительных защитников печени, или гепатопротекторов, - расторопша, содержащая силимарин. Он укрепляет мембрану печени, способствует восстановлению клеток печени и выведению желчи.

Учтите!

О применении растений для поддержания здоровья печени желательно консультироваться с врачом. Действие растений может быть противоположным желаемому, если не выяснены все нюансы состояния здоровья конкретного пациента.

Для создания материала использована публикация издания Veselības Noslēpumi.