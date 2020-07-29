"Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали". Лукашенко обвиняет Россию в "грязных намерениях"

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В Беларуси задержали более 30 человек. Сообщается, что все они - наемники ЧВК Вагнера.

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Лукашенко обвиняет Россию

Напомним, в среду распространилось сообщение, что в ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Позже стало известно, что речь идет о ЧВК "Вагнер".

Белорусские правоохранительные органы получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - отметил белорусский лидер.

Иван Гребенюк, корреспондент "Настоящего времени" в Минске, рассказал, что Лукашенко поручил обратиться в "соответствующие структуры".

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Александр Лукашенко.

Отдельное поручение президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 29.07.2020

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