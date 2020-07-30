ChallengeAccepted: Соцсети захватил флешмоб с черно-белыми селфи

По хештегу #ChallengeAccepted можно обнаружить постановочные и отредактированные черно-белые селфи. Публикация обычно сопровождается текстом о сочувствии, взаимной поддержке и взаимопонимании. Акции привлекла внимание знаменитостей. К примеру, подобные публикации сделала Шэрон Стоун и Хлое Кардашьян. Они призвали быть искренними и заговорили о женской солидарности.

Но не всем подобное пришлось по нраву. К примеру писательница Алана Левинсон считает, что женщинам вместо горячей черно-белой фотографии следовало бы влиться в феминизм "с чем-нибудь, не требующим больших усилий - например, перестать общаться со знакомым абьюзером".

Напомним, что абьюз опасен не только тем, что от него можно пострадать физически. Эмоциональное насилие и давление сказываются на психике. Последствия могут быть страшными. Обычно жертвы теряют самооценку и даже могут погрузиться в депрессию.

Многие пользователи Сети указывают, что вместо селфи, знаменитостям было бы уместнее публиковать снимки, к примеру, тех женщин (вне зависимости от происхождения, возраста и т.д.), которые вдохновляют. Тогда бы смысл флешмоба был бы яснее.

Оказывается о женской взаимной поддержке впервые заговорили в 2016 году. Тогда была распределена информация об онкологии. Следующей волной #ChallengeAccepted послужили события в Турции - насилие и убийство женщин. Тогда таким образом была выражена обеспокоенность, что страна желает выйти из Стамбульской конвенции (Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием).

Флешмоб в Instagram охватил уже свыше пяти миллионов публикаций. Их количество только растет. Портал отмечает, что отдельно добавляется и хештег #womensupportingwomen.