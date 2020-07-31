Первые впечатления: Huawei MatePad Pro

Во времена, когда экран большинства смартфонов достигает шесть или шесть с половиной дюймов, с улыбкой смотришь в прошлое, когда технологические компании предлагали 7-дюймовые планшеты.
Развитие в мире технологий происходит стремительно, и если провести параллель, например, с историей автомобильной промышленности, оно также началось с появления небольших транспортных средств, которые первое время казались настоящим чудом, потому что могли двигаться без помощи лошади. Перспективы сегодняшнего дня снова заставляют нас улыбаться, потому что купленные в магазине игрушек автомобили с батарейным питанием не намного медленнее и даже превосходят по скорости первые автомобили. Однако это не уменьшает их вклада и роль в развитии автомобильной промышленности, и, по аналогии, значительным является и вклад небольших планшетных ПК - они были словно переходной ступенью от смартфонов к большим планшетам, однако со временем их стало легко заменить смартфонами, в то время как планшетам замена пока не найдена.
Галерея: планшет Huawei MatePad Pro
Теперь планшет с экраном в десять и более дюймов - это переходный этап между смартфоном и ноутбуком - компактный, мобильный, удобный в переноски портативный гаджет, который, в отличие от ноутбука, не требует наличия жгута проводов, так как ему достаточно обычного зарядного устройства.
И даже если его будут использовать редко, устройство средней интенсивности следует заряжать один или два раза в неделю. По толщине планшет как детская книга с одной сказкой без картинок. Крышка, защищающая планшет от механических повреждений, конечно, делает устройство хоть и толще, тем не менее комфортным для транспортировки. Бросьте его в сумку и готово.
Именно таким устройством является новый Huawei MatePad Pro - по сути яркий 10,8-дюймовый экран, за которым скрываются все компоненты планшета. В отличие от ранних планшетных ПК, экран которых был окружен широким непригодным краем, рамка MatePad Pro имеет достаточную толщину, чтобы не касаться сенсорной поверхности пальцами при держании в руках. Выглядит великолепно! Однако вам наверняка захочется позаботиться о подходящем чехле для того устройства, чтобы защитить его от несчастных случаев. Как и другие современные гаджеты премиум-класса, MatePad Pro изготовлен из высококачественных материалов, сплава стекла и магния, и даже после длительного использования нет полной гарантии, что он внезапно не выскользнет из ваших рук. Поэтому чехол вам пригодится непременно. Одним из вариантов является идущий с планшетом в комплекте чехол, который параллельно может служить и штативом, и клавиатурой. Интересный аксессуар, который будет полезен большинству пользователей планшетов, но не писателям, которым нужно ежедневно заполнять 3, 4, 5 и более страниц формата А4. Можно медленно и долго печатать, учитывая тот факт, что диакритические знаки латышского языка расположены под правой клавишей Alt. Привыкнуть можно, но если работать долго - будет нелегко. Стоит сказать, что я собирался создать этот обзор на планшете, но быстро понял, что ничего более удобного, чем полноразмерная компьютерная клавиатура, еще не изобрели.
С другой стороны - планшетный ПК является свидетельством технического прогресса, альтернативой первичному инструменту. Даже пилоты авиакомпаний совершали подготовку к процедуре по списку, написанному на бумажке, а планшеты начали использовать сравнительно недавно. Я не пилот, и мне не нужно быть уверенным, что бак полностью заправлен, чтобы двигатели не остановились на высоте 12 километров, поэтому я предпочитаю планшет как устройство для развлечений и отдыха. И хотя он обладает рядом специфических функций и приложений, которые позволяют творить чудеса, он может отлично служить обычным портативным телевизором, книгой, газетой, игровой консолью или платформой для выражения творчества.
Экран MatePad Pro с разрешением 2K (2560x1600 пикселей) и соотношением сторон 16:10 достаточно яркий, чтобы его было хорошо видно даже под прямыми солнечными лучами. О производительности устройства заботится современнейший и мощнейший мобильный чипсет, который на сегодняшний день предлагает Huawei - Kirin 990 с модемом 5G и 8 ядрами. Два из них работают на частоте 2,86 ГГц и работают в особо тяжелых условиях, два ядра средней мощности на 2,36 ГГц и четыре более медленных и более экономичных ядра на 1,95 ГГц для ситуаций, когда планшет может работать на малой мощности и экономить ресурсы батареи. Самое главное, что пользователю совершенно не обязательно разбираться в ядрах, потому что планшет сам знает, когда и в какой ситуации какие ядра использовать. Устройству это удается очень хорошо, поскольку даже для графически требовательных игр MatePad Pro работает плавно и без торможения.
Если даже с самыми ресурсоемкими играми нет никаких проблем, то и с просмотром интернет-страниц и видео их явно не будет. Да, MatePad Pro - очередное устройство Huawei, пострадавшее от санкции США, и которое предлагается без Google Mobile Services. Тем не менее Huawei стремительно продвигает свои мобильные сервисы, и практически все самые популярные приложения, которые обычно встречаются на интеллектуальных устройствах, дублируются на платформе приложений Huawei AppGallery. А если и нет - то скоро будут! Если ждать нет сил, есть множество альтернатив и вариантов загрузки приложений через доверенные третьи стороны. Например, Instagram пока не доступен для AppGallery, однако найти и установить приложение оказалось не сложнее, чем поиск через Google Play.
Так как MatePad Pro по большей части используется для развлечения, особого внимания заслуживает установленная на планшете звуковая система Harman Kardon с четырьмя динамиками. Честно говоря, при включении устройства этот факт уже с первых нот стал приятным сюрпризом. Шуметь можно и при помощи бензопилы, но колонки MatePad Pro не просто громкие, но и слышимые практически во всем диапазоне децибел. Я практически уверен, что любители сериалов смогут смотреть любимое кино в самолете без наушников; использовать их придется лишь из уважения к другим пассажирам.
Приобретая планшет стоит подумать и о покупке электронного карандаша. M-Pencil в настоящее время стоит около 89 евро и будет служить наиболее точным удлинением указательного пальца для разрешения различных задач - начиная от работы в интернете и ввода адресов в строку браузера, до написания заметок и рисования. Единственное, о чем стоит подумать - как переносить карандаш, так как когда планшет находится в стационарной позиции, электронный карандаш при помощи магнита крепится к рамке планшета, где и заряжается. Если положить планшет в сумку, он, вероятнее всего, не долго там продержится.
Какие можно сделать выводы после использования Huawei MatePad Pro? Точно так же, как у каждого автомобиля есть свой покупатель, у каждого умного устройства будет свой пользователь. Я бы не расстроился, если бы у меня был планшет, который можно просто бросить в сумку и взять с собой в путешествие, ведь на большом экране можно не только наслаждаться мультфильмами, но и посмотреть, например, карту Парижа, в свою очередь встроенные камеры (основная и фронтальная) могут оказаться полезными, когда телефон лежит глубоко в кармане. Нужны ли планшету MatePad за 659 евро периферийные устройства, такие как M-Pencil и магнитная клавиатура (129 евро), пускай каждый выбирает сам.
Технические данные: Huawei MatePad Pro
|Экран
|10,8 дюйма, 2560×1600 пикселей, 280 ppi
|Размеры (мм)
|246 × 159 × 7,2 или 246 × 159 × 7,99
|Чипсет
|Kirin 990 с 5G модемом и нейронным процессором
|Передача данных
Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 & 5ГГц
Bluetooth: Bluetooth 5.1
TD-LTE/ LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS
|Память
RAM: 6ГБ/8ГБ; ROM: 128ГБ/256ГБ + 256ГБ карта памяти NM
|Камера
|Основная камера 13 МП, фронтальная камера 8 МП