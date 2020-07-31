Первые впечатления: Huawei MatePad Pro

Развитие в мире технологий происходит стремительно, и если провести параллель, например, с историей автомобильной промышленности, оно также началось с появления небольших транспортных средств, которые первое время казались настоящим чудом, потому что могли двигаться без помощи лошади. Перспективы сегодняшнего дня снова заставляют нас улыбаться, потому что купленные в магазине игрушек автомобили с батарейным питанием не намного медленнее и даже превосходят по скорости первые автомобили. Однако это не уменьшает их вклада и роль в развитии автомобильной промышленности, и, по аналогии, значительным является и вклад небольших планшетных ПК - они были словно переходной ступенью от смартфонов к большим планшетам, однако со временем их стало легко заменить смартфонами, в то время как планшетам замена пока не найдена.

Галерея: планшет Huawei MatePad Pro

Теперь планшет с экраном в десять и более дюймов - это переходный этап между смартфоном и ноутбуком - компактный, мобильный, удобный в переноски портативный гаджет, который, в отличие от ноутбука, не требует наличия жгута проводов, так как ему достаточно обычного зарядного устройства.

И даже если его будут использовать редко, устройство средней интенсивности следует заряжать один или два раза в неделю. По толщине планшет как детская книга с одной сказкой без картинок. Крышка, защищающая планшет от механических повреждений, конечно, делает устройство хоть и толще, тем не менее комфортным для транспортировки. Бросьте его в сумку и готово.

ФОТО: Пресс-фото