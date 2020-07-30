Как горит Сибирь. Карты, графики и фото пожаров в России

По данным Росгидромета, температура в России повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и зоне многолетней мерзлоты.

В Арктике становится все теплее, а влаги становится все меньше, и это идеальные условия для пожаров, отмечал главный исследователь программы "Коперник" Марк Паррингтон. Рослесхоз сообщал в этом году, что в России центры пожароопасной ситуации смещаются на север.

Ранний сезон 2020 года

Из-за теплой зимы в России выросла вероятность раннего сезона пожаров, говорил в апреле глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. В итоге так и произошло - весенние пожары в России начались раньше обычного.

По данным исследования Greenpeace, к 15 мая пройденная огнем площадь составила 13,5 млн га, что сопоставимо с площадью Греции. Это почти в три раза больше, чем официальные данные за этот же период. По данным Рослесхоза, по состоянию на 15 мая пройденная огнем площадь составила 4,7 млн га (из них покрытая лесом - 1,9 млн га).

Ранний сезон пожаров хорошо виден на графике количества термоточек - температурных аномалий, выявленных с помощью спутниковых данных с исключением аномалий техногенного происхождения.

BBC

В начале июля организация Greenpeace начала сбор подписей под обращением к правительству России. Экологи призвали правительство принять меры и не допустить повторения сильных пожаров 2019 года. Greenpeace призывает увеличить финансирование лесного хозяйства в регионах из федерального бюджета как минимум в три раза.

Также активисты требуют сократить площадь так называемых "зон контроля" - труднодоступных участков, где власти по закону не обязаны тушить пожары, если они не угрожают населению или экономике, а стоимость тушения превышает ущерб. В 2019 году 90% всех пожаров произошли именно в зонах контроля, на которые приходится половина лесного фонда.

В конце декабря министерство природы подготовило поправки в Правила тушения лесных пожаров, согласно которым "зоны контроля" предлагается сократить до 6% лесного фонда, писал "Коммерсант". Проект поправок пока не принят.

Фото: лесные пожары в Сибири в 2020 году

Но с финансированием вопрос все равно не решен, отмечал руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко: "Фактически министерство говорит: мы своим решением сократим площади лесов, которые можно не тушить, более чем в семь раз, но новых денег на то, чтобы их тушить, регионам не дадим, пусть сами выкручиваются, как хотят."

Greenpeace считает, что регионам нужно как минимум 25-30 млрд рублей на профилактику лесных пожаров и их тушение, а для выполнения всех лесных полномочий, переданных регионам, нужно 90 млрд рублей. В 2020 году на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей.

В 2020 году ситуация с финансами в регионах усугубилась из-за пандемии. По оценке Счетной палаты, выпадающие доходы региональных бюджетов до конца года могут составить 2 трлн рублей.