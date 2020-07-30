Как горит Сибирь. Карты, графики и фото пожаров в России

Первая половина 2020 года в России стала рекордной жаркой за 130 лет метеонаблюдений. В Арктике становится все теплее, а влаги становится все меньше, и это идеальные условия для пожаров. В этом году сезон пожаров начался раньше, чем обычно. К 28 июля огонь прошел 12 млн га (из них 6,6 млн - лесные территории). Би-би-си на графиках и картах наглядно показывает, как в последние годы в России горят сибирские леса.
В первой половине 2020 года внимание многих климатологов мира было приковано к волне тепла в Сибири и на Дальнем Востоке.
20 июня Росгидромет зафиксировал температуру +38 градусов по шкале Цельсия в якутском городе Верхоянске, который считается северным полюсом холода (это звание оспаривается еще одним якутским населенным пунктом - деревней Оймякон). Полюс холода - это место, в котором зарегистрированы самые низкие температуры в данном полушарии. Верхоянский рекорд - 67,8 градуса мороза в феврале 1982 года.
Верхоянск находится за пределами Северного полярного круга. Эту область называют Арктикой или Заполярьем. Новость о новом рекорде жары для Арктики опубликовали многие зарубежные издания.
Карта: Температурные аномалии в январе-июне 2020 года по сравнению со средней температурой за 2001 - 2010 годы. Красный цвет показывает, насколько теплее было в конкретный месяц, а синий - насколько холоднее.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально зарегистрирует этот рекорд после проверки. Хотя предварительно ученые решили, что это наблюдение обоснованно и соответствует текущим наблюдениям.
К таким высоким температурам в Сибири могли привести несколько факторов, в том числе аномально теплые зима и весна в этой части света, говорится в сообщении ВМО.
"Это была необычайно жаркая весна в Сибири, а сопутствующее отсутствие снежного покрова в регионе в сочетании с общим повышением глобальной температуры, несомненно, внесло свой решительный вклад в возникновение такого экстремального значения температуры", - считает профессор Рэндалл Сервени, специальный докладчик ВМО по вопросам экстремальных метеорологических и климатических явлений.
Как отмечает ВМО, в Сибири наблюдалась "исключительная жара": в мае температура воздуха была выше среднего значения, в отдельных районах превышение достигало 10 градусов Цельсия.
Но жарким был не только май - в течение всей зимы и весны повторялись периоды более высоких, чем в среднем, температур воздуха, отмечают ученые.
В Сибири всегда были существенные колебания температур, в некоторой степени большие температурные аномалии не являются чем-то неожиданным, отмечают специалисты Климатической службы спутниковой программы "Коперник", которая исследует спутниковые данные о погоде и климате. "Однако что необычно в данном случае, так это то, как долго сохранялись более теплые, чем средние аномалии", - говорится в отчете службы.
В июне 2020 года превышение средних температур наблюдалось преимущественно в северо-восточных районах Сибири и Дальнего Востока, а на юге и западе было холоднее, чем обычно. Но средняя по России температура июня все равно оказалась в тройке самых высоких (более теплым июнь был только в 2012 и 2016 годах).
Первая половина 2020 года стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений - 130 лет, сообщал Росгидромет.
Волна тепла в Сибири в январе-июне 2020 года была бы почти невозможна, если бы не влияние человека на климат, заключила группа климатологов из разных стран в исследовании, опубликованном 15 июля. Ученые показали с помощью компьютерного моделирования, что выбросы парниковых газов, связанные с деятельностью человека, сделали волну жары в Сибири в первой половине 2020 года в 600 раз более вероятной.
По данным Росгидромета, температура в России повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и зоне многолетней мерзлоты.
В Арктике становится все теплее, а влаги становится все меньше, и это идеальные условия для пожаров, отмечал главный исследователь программы "Коперник" Марк Паррингтон. Рослесхоз сообщал в этом году, что в России центры пожароопасной ситуации смещаются на север.
Ранний сезон 2020 года
Из-за теплой зимы в России выросла вероятность раннего сезона пожаров, говорил в апреле глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. В итоге так и произошло - весенние пожары в России начались раньше обычного.
По данным исследования Greenpeace, к 15 мая пройденная огнем площадь составила 13,5 млн га, что сопоставимо с площадью Греции. Это почти в три раза больше, чем официальные данные за этот же период. По данным Рослесхоза, по состоянию на 15 мая пройденная огнем площадь составила 4,7 млн га (из них покрытая лесом - 1,9 млн га).
Ранний сезон пожаров хорошо виден на графике количества термоточек - температурных аномалий, выявленных с помощью спутниковых данных с исключением аномалий техногенного происхождения.
В начале июля организация Greenpeace начала сбор подписей под обращением к правительству России. Экологи призвали правительство принять меры и не допустить повторения сильных пожаров 2019 года. Greenpeace призывает увеличить финансирование лесного хозяйства в регионах из федерального бюджета как минимум в три раза.
Также активисты требуют сократить площадь так называемых "зон контроля" - труднодоступных участков, где власти по закону не обязаны тушить пожары, если они не угрожают населению или экономике, а стоимость тушения превышает ущерб. В 2019 году 90% всех пожаров произошли именно в зонах контроля, на которые приходится половина лесного фонда.
В конце декабря министерство природы подготовило поправки в Правила тушения лесных пожаров, согласно которым "зоны контроля" предлагается сократить до 6% лесного фонда, писал "Коммерсант". Проект поправок пока не принят.
Фото: лесные пожары в Сибири в 2020 году
Но с финансированием вопрос все равно не решен, отмечал руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко: "Фактически министерство говорит: мы своим решением сократим площади лесов, которые можно не тушить, более чем в семь раз, но новых денег на то, чтобы их тушить, регионам не дадим, пусть сами выкручиваются, как хотят."
Greenpeace считает, что регионам нужно как минимум 25-30 млрд рублей на профилактику лесных пожаров и их тушение, а для выполнения всех лесных полномочий, переданных регионам, нужно 90 млрд рублей. В 2020 году на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей.
В 2020 году ситуация с финансами в регионах усугубилась из-за пандемии. По оценке Счетной палаты, выпадающие доходы региональных бюджетов до конца года могут составить 2 трлн рублей.
В начале июля власти Красноярского края запросили помощь из федерального центра. Губернатор края Александр Усс заявлял, что каждый год регион тратит на борьбу с пожарами 1,5 млрд рублей, а федеральный бюджет компенсирует лишь треть этой суммы.
Фото: спутниковые снимки лесных пожаров в Сибири в среднем инфракрасном диапазоне. На таких снимках области с повышенной температурой показаны в оттенках красного и желтого цветов.
Как правило, больше всего пожаров приходится на Якутию. Например, по состоянию на 20 июля по всей России огонь прошел 10,2 млн га (данные Greenpeace - 19 млн га), из которых 5,5 млн га - лесные пожары, показывают данные "Рослесхоза". Больше половины лесных пожаров горят в Якутии.
К 28 июля, по оценке "Рослесхоза", огонь уже прошел 12 млн га, из которых 6,6 млн - лесные территории.
В июле 2020 года Якутск окутало дымом от пожаров. Власти Якутии жаловались, что средств на тушение было выделено недостаточно. Более того, Рослесхоз задолжал региону 150 млн рублей.
В начале и середине июля в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока снизилась температура и прошли дожди. Ситуация немного улучшилась, однако затем на север Дальнего Востока вернулась жара, и количество пожаров снова начало расти.
Много углекислого газа
В результате пожаров в атмосферу выделяются большие объемы углекислого газа - одного из основных парниковых газов, ответственных за глобальное потепление. В июне 2020 выбросы CO2 в атмосферу от арктических пожаров во всем мире были аномально высокими - 56 млн тонн. Это примерно равно годовым выбросам 12 млн автомобилей (для сравнения, в Москве каждый день на улицы выезжают до 3,6 млн автомобилей).
В июне прошлого года выбросы CO2 составили 53 млн тонн, говорится в сообщении Службы мониторинга атмосферы программы "Коперник". Это больше, чем в этом же месяце за 2010-2018 годы суммарно.
По количеству пожаров 2020 год приближается к 2019-му, который был одним из самых активных за последние 18 лет, говорил в конце июня ученый NASA Роберт Филд.
Такой же точки зрения придерживается главный исследователь программы "Коперник" Марк Паррингтон. Пожары в 2019 и 2020 годах оказались намного более многочисленными, чем в среднем за предыдущие два десятка лет, отмечает ученый.
2019 год оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России с 1877 года, сообщал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Карта: средние суточные температуры воздуха на высоте 2 метров от поверхности Земли в июле 2019 года.
В прошлом году пожары в Сибири вызвали широкий резонанс как в России, так и за рубежом.
Сибирские города окутал смог от пожаров. Дым доходил до Поволжья. Также в начале июля NASA сообщило, что дым от сибирских пожаров дошел до США и Канады.
Карта: территории, пострадавшие от пожаров в 2019 году.
При этом отдельные чиновники пытались преуменьшить масштаб бедствия. "[Пожары] это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно", - заявлял губернатор Красноярского края Александр Усс.
Следственный комитет даже возбудил уголовное дело на чиновников в Красноярском крае по статье халатность. СК заподозрил чиновников в том, что они не приняли мер к ликвидации пожаров, в результате чего огонь распространился на большие территории. О результатах расследования не сообщалось.
В 2019 году пройденная огнем площадь, по официальным данным, составила 16,5 млн га. Это больше, чем площадь Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых. Ущерб от пожаров, по оценке Рослесхоза, составил 14,4 млрд рублей (200 млн долларов).
Карта: территории, пострадавшие от пожаров в 2019 году.
Над проектом работали: разработка - Ольга Космылина, дизайн - Денис Королев, текст и спутниковые снимки - Сергей Козловский.
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