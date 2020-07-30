Greenpeace прекращает топить гранитные глыбы в Балтийском море после запрета властей

Такое решение было принято после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии запретило им это делать и "пригрозило" штрафом в размере 50 000 евро.

Как заявила представитель ведомства агентству dpa во вторник, 28 июля, речь идет о загрязнении вод. Таким образом, действия экологов нарушают закон о защите открытого моря от загрязнения.

В организации Greenpeace, активисты которой в течение выходных сбросили около 60 гранитных глыб общим весом около тонны, пояснили, что хотели таким образом защитить морское дно от негативного воздействия донными сетями рыбаков, которые наносят ущерб рифам и колониям мидий.

Экологи сообщали, что их действия никоим образом не угрожают судоходству в открытом море, поскольку камни затапливаются на большой глубине. В свою очередь в профсоюзе рыбаков федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания действия экологов назвали "самосудом", - пишет DW.