Максим Поташев и Ким Галачян пошли против руководства "Игра-ТВ", а Скипский звонит своим жертвам

Они процитировали слова Андрея Козлова, который является генпродюсером компании "Игра-ТВ", выпускающей "Что? Где? Когда?".

Поташев считает фразы о том, что девушки пытались хайпануть, "категорически неправильными".

Его также поддержал другой известный игрок клуба, который не испугался реакции компании "Игра-ТВ" и того, что может лишиться места в клубе, - Ким Галачян из команды Бориса Белозерова:

"Как сын, муж, отец и тренер школьной команды не могу молчаливо соглашаться с реакциями вроде "девушки решили хайпануть", "хотелось бы оказаться на их месте и пр.". Я категорически не согласен с подобной риторикой.

Тех, кто решился рассказать свою историю, ни в коем случае нельзя подвергать каким-либо обвинениям. От этого зависит не только их душевное состояние, но и душевное состояние наших с вами близких, каждый из которых не застрахован от травматичного опыта, особенно если парадигма недоверия будет оставаться доминирующей".

ФОТО: скриншот со страницы ВКОНТАКТЕ

Напомним, 22 июля журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет.

Тогда он преподавал у нее географию и вел тренировки по "ЧГК". Он приглашал юную девушку в кафе, пытался поцеловать, а однажды даже трогал за ягодицы.

Публикация Арениной вызвала реакцию в соцсетях. В комментариях отозвались и другие девушки, которые рассказывали о похожем отношении со стороны Скипского. Пользователи Сети указывали на неподобающее поведение и сальные шуточки Михаила.

Сейчас Екатерина рассказала, что история получила некое продолжение. Продюсеры "ЧГК" говорят ей, что она сама виновата. По ее словам, несколько девушек - жертв Скипского - получили от знатока звонки с извинениями. Конкретно ей он еще не звонил.

продолжение истории пока такое что продюсеры чгк говорят про сама виновата и хотела хайпануть а скипский звонит девчонкам (несколько человек рассказали мне уже), извиняется и говорит что работает с психологом. мне не звонил 🤷🏻‍♀️ — katyaarenina (@bicyclesfora) July 25, 2020

Напомним, что в МАК "ЧГК" было отправлено обращение, которое также появилось в публичном доступе в общедоступной группе "Спортивное ЧГК" в социальной сети Facebook. В нем говорилось, что клуб, работающий с детьми, ожидает от правления МАК "незамедлительных и решительных действий в отношении этой ситуации". Под этим обращением подписались десятки клубов из разных стран мира, в том числе рижский Клуб знатоков Intellect и многие другие.

28 июля президент МАК Андрей Козлов ответил на все пункты полученного заявления. Из его ответа следует, что "МАК "ЧГК" более 30 лет всей своей деятельностью выступает за неуклонное соблюдение законов и этических норм", однако МАК не имеет полномочий проводить расследование обвинений, выдвинутых против Михаила Скипского. Тем не менее уже приостановлено участие знатока в любых мероприятиях с участием детей и молодежи, проводимых под эгидой МАК. Также приостановлено его членство в Комиссии по работе с детьми и молодежью. Произошло это по личному заявлению Михаила Скипского.