ЕС ввел санкции против четырех "хакеров ГРУ". Кто это такие?

В комментарии все они указаны как сотрудники ГРУ, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года. Под санкции ЕС также попали два китайских гражданина, китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd и северокорейская Chosun Expo.