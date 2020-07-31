Ну что, вы уже получили письма счастья от СГД? Мы тоже напряглись, ведь живя в Латвийском царстве-налоговом государстве, весточка от них ничего хорошего не предвещает. Правда, в этот раз прислали инструкцию "Как выжить в экстренной ситуации".

Очень хорошая идея, но лучше бы они накидали пару вариантов, как просто выжить. На минималку, например.

А то знаете - сегодня ты Роллтон завариваешь кипяточком, а завтра уже слезами. Зато солить не надо.

Вот студентка РТУ нашла способ делать посуду и декоративные панели для стен из кофейной гущи. Больше и к гадалкам ходить не придется - разрисовал малой стены фломастером и сразу увидел своё будущее: "Ждет тебя больщой лещ от бати".

Утверждают, что также по кофейной гуще можно будет предсказать, сколько машин провалится под землю в следующем месяце и сколько денег из бюджета на дороги уйдёт. Кому-то в карман.

Читали, что больной коронавирусом Домининкас Армалис во второй раз сбежал из больницы Каунаса? Пишут, что буквально через пару часов удалого литовца вернули назад в палату, но "специалисты центра здравоохранения и сотрудники полиции выясняют, были ли у пациента контакты с людьми в течение этого времени". То есть получается, можно пару часов нарезать круги по Каунасу и не встретить ни одного человека? Вот он, массовый отток населения!

На днях торговый центр Akropole эвакуировали из-за пожара в мужском туалете. По словам очевидцев, потушить пламя не могли довольно долгое время, а истинная причина возгорания пока неизвестна. Может Čili Pica оказалась по-настоящему чили? А вообще, повезло тем, кто в это время был в ресторане – заказал, поел и экстренно эвакуировался, не оплатив счет. Хотя, некоторые так и без возгораний делают.

Ну, а мы, отдел маркетинга и кинематографа Balticom, на этой неделе носились похлеще Домининкаса. Дело в том, что мы снимали видео-инструкцию к нашему новому интерактивному телевидению! Номинацию на Оскар мы, конечно, вряд ли получим - в нашем коллективе не нашлось настолько смуглых ребят. Зато совсем скоро начнем радовать наших клиентов крутым продуктом! Камера, свет, мотор!

Как думаете, куда убегал Домининкас?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и кинематографа Balticom. Хотите высказаться? Пишите!