ЕС откладывает введение ответных пошлин на 90 дней

"Мы хотим дать шанс переговорам", - заявила фон дер Ляйен. "Если их результат нас не устроит, в силу вступят наши ответные меры", - подчеркнула она.

Страны - члены ЕС в среду одобрили первые ответные тарифы на американский импорт в размере от 10% до 25%, которые должны были вступить в силу уже во вторник.

Принятые тарифы стали реакцией на решение США ввести пошлины на европейские товары. Однако в среду, 9 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает введение повышенных тарифов на 90 дней. Для всех стран, кроме Китая, будет действовать базовая ставка в 10%. В случае с ЕС предполагалась ставка в 20%.