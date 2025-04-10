ЕС откладывает введение ответных пошлин на 90 дней

Европейский союз на 90 дней откладывает введение ответных пошлин на импорт из США, сообщила в четверг, 10 апреля, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим дать шанс переговорам", - заявила фон дер Ляйен. "Если их результат нас не устроит, в силу вступят наши ответные меры", - подчеркнула она.
Страны - члены ЕС в среду одобрили первые ответные тарифы на американский импорт в размере от 10% до 25%, которые должны были вступить в силу уже во вторник.
Принятые тарифы стали реакцией на решение США ввести пошлины на европейские товары. Однако в среду, 9 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает введение повышенных тарифов на 90 дней. Для всех стран, кроме Китая, будет действовать базовая ставка в 10%. В случае с ЕС предполагалась ставка в 20%.
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