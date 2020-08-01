Заброшенный Северный Кавказ: необычные путешествия пары из России

Лана Сатор и Арсений Котов путешествуют по России в поисках "потерянных сокровищ" региона. Кому-то заросшие мхом обветшалые здания кажутся некрасивыми, однако у фотографий этой пары есть свои поклонники. У Арсения в социальной сети Instagram более 123 000 подписчиков, а у Ланы - более 51 000.

Недавно пара посетила Северный Кавказ и поделилась впечатлениями с радиовещательной организацией Radio Free Europe/Radio Liberty.

Незаконченный санаторий "Кармадон", Северная Осетия

"Кармадон" находится в отличном месте в низине, его можно не заметить. Окна комнат выходят в разные стороны, но через все видны горы", - рассказывает Лана.

Здание в стиле советского модернизма построили в конце 80-х годов. В данный момент с объекта забрали все, даже трубы. Лана говорит, что коровы спасаются в этом здании от жары.

"Они отлично умеют забираться по лестнице и дойти даже до седьмого этажа. Нижние этажи используются в основном как туалет", - продолжает Лана.

Гостиница "Кавказ", Кисловодск

Арсений и Лана в гостиницу "Кавказ" забрели случайно, в поисках другого заброшенного места. Сначала они заметили большую надпись "Отель "Кавказ" и то, что у здания нет окон.

"Без проблем проникли в гостиницу со второго этажа, потом забрались на другие этажи. Интересно, что начиная с пятого этажа видно, что гостиница заброшена уже давно. Там не осталось почти ничего - только немного мебели, пол и двери. Однако на нижних этажах практически вся мебель на месте", - вспоминает Лана.

На третьем этаже пара заметила большую собаку. Вероятно, она в заброшенном здании выполняет роль охранника, однако красть тут больше нечего - пес лишь лежал на стуле и ел оставленную людьми пищу.

У гостиницы 16 этажей. "Мне кажется, это самый высокий дом в Кисловодске. Вид отсюда шикарный", - рассказывает Лана.

Санаторий "Академический", Кисловодск

У санатория очень необычная форма, напоминающая букву Ж. Лана говорит, что есть планы восстановить это здание 30-х годов. Однако сейчас оно в очень плохом состоянии, поскольку на одном из шести этажей был пожар, упала крыша, но второе крыло сохранилось лучше - там до сих пор сохранились ванны, мебель и концертный зал.

Перед реновацией санаторий огородили забором, поэтому попасть туда непросто.

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