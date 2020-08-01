"Топим за баню": несмотря на ливни, Хабаровск снова вышел на улицы. В городе - 22-й день протестов!

Город зонтиков pic.twitter.com/xEaTIs0K8z — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 1, 2020

Традиционно по выходным проходят наиболее массовые протесты - не стала исключением и первая суббота августа. Люди снова вышли на протестную акцию в поддержку задержанного экс-губернатора Сергея Фургала, несмотря на проливной дождь.

Согласно кадрам с места событий, из-за проливного дождя по улицам текли целые ручьи, но участников это не останавливало. Протестующих, как всегда, поддерживали и автомобилисты, сигналя колонне, следующей к зданию краевой администрации.

Согласно видео в Telegram-канале Русской службы BBC, участники протестной акции скандировали "Мы пришли сами" и "Мы непобедимы, пока мы едины".

В свою очередь, в Telegram-канале "Дождя" появилось видео с места событий с коротким комментарием одного из участников протеста. Завернутый в банную простыню заявил:

"Топим за баню, никакого сепаратизма!".

По всей видимости, мужчина вдохновился любовью нового губернатора Михаила Дегтярева к бане.

Русская служба BBC сообщает, что многотысячное шествие под проливным дождем началось около полудня по местному времени и завершилось митингом у здания краевой администрации. В начале четвертого народ разошелся, и очередное шествие намечено на восемь вечера субботы (13:00 по Риге).

В администрации Хабаровска число митингующих оценили в 3,5 тысячи человек, отметив снижение численности и связав это "с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях", пишет "Медуза".

Протесты в Хабаровске продолжаются с 11 июля. Напомним их суть: недовольные жители требуют от Кремля отпустить обвиненного в организации убийств Сергея Фургала (ЛДПР) и отозвать присланного ему на замену Михаила Дегтярева (ЛДПР).