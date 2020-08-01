Сб, 1.08.2020
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В крупных городах России прошли акции солидарности с Хабаровском. Были задержания

Силовики в Санкт-Петербурге подавляют акции солидарности с Хабаровском

ФОТО: Reuters/ScanPix

Днем 1 августа в нескольких крупных российских городах состоялись акции солидарности с протестующими в Хабаровске, пишет "Медуза".

По сообщениям "Фонтанки", в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту прошли около сотни человек, державших в руках воздушные шарики и скандировавших "Хабаровск!". По меньшей мере десятерых активистов задержали, отмечает издание. 

В Москве активисты собрались в Новопушкинском сквере, однако полиция практически сразу начала жесткие задержания. "Медуза" пишет, что всего задержали не менее 13 человек.

Акции и пикеты прошли также в других городах России - во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре. Здесь также задерживали некоторых активистов.

Исключением стал Иркутск - после небольшого шествия здесь прошел митинг, которому полиция не препятствовала, отмечает "Медуза".

Добавим, в самом Хабаровске в субботу, 1 августа, прошли две акции. Многотысячное шествие под проливным дождем началось около полудня по местному времени и завершилось митингом у здания краевой администрации. В начале четвертого народ разошелся, и очередное, менее масштабное шествие, началось в восемь вечера.

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