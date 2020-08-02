Конфликт между Минском и Москвой обостряется. Что будет дальше?

Впервые за годы правления Лукашенко возникла ситуация, когда он не полностью убежден в победе, замечает главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Белорусский президент прямо и косвенно утверждает, что страна рискует утратой независимости, которую не защитит никто кроме Лукашенко.

"Если и когда Лукашенко останется президентом, ему придется вернуться к разговорам о Союзном государстве, и сейчас это выглядит проблематично, потому что доверия никакого нет между странами", - заявляет эксперт.

Что дальше? Взгляд из Минска

"Я бы сейчас не обострял ситуацию - убежден, что противоречий между Беларусью и Россией гораздо меньше, чем между странами в Европейском Союзе. Я убежден, что союз с Россией укрепляет суверенитет нашей страны, военную безопасность. Это благо и для Беларуси, и для России", - говорит Олег Гайдукевич, лидер Либерально-демократической партии Беларуси и доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко.

Гайдукевич убежден, что "искрит" в отношениях двух стран временно.

"Убежден, что Беларусь и Россия должны сейчас меньше эмоций проявлять, спойно, вместе решать вопросы, понимая, что на кону - наши взаимоотношения. Я не сторонник резких комментариев. Потому что альтернативы союзу Беларуси и России нет. Да, должен быть равноправный союз, да, Беларусь - суверенное государство. Но мы сумеем все спорные вопросы снять", - уверен он.

По мнению аналитика Ярослава Романчука, Лукашенко рассчитывает продержаться на давно обозначившемся расколе российских элит.

"Как говорится, у Кремля много башен и разных. Если даже Лукашенко в конфликте с Путиным - это не все. Заметьте, как активно Минск работает с Ротенбергами, дает поле для работы этого близкого к Путину человека; никуда не делись связи в ВПК, продолжают работать схемы по санкционке. И сюжет с боевиками Вагнера свидетельствует о том, что в сфере спецопераций Беларусь играет свою роль. Есть энергетические схемы, которые работали 20 лет - в них бенефициарами на 70% были российские олигархи и предприниматели, близкие к Кремлю и российскому бюджету, - объясняет эксперт, называя еще ряд фамилий россиян, заинтересованных в бизнесе по выстроенным с Лукашенко схемам. - Наивно полагать, что Лукашенко так вот беспечен, конфликтуя с Путиным. Он на самом деле просто использует тактику "разделяй и властвуй", в данной ситуации говорит с влиятельными россиянами на понятном им языке: деньги-деньги".

Кремль не будет действовать до выборов и не будет активно реагировать на выпады, которые сейчас звучат из Минска, полагает руководитель Belarus Security Blog Андрей Поротников.

"Экономическая ситуация в стране такова, что ключ от стабильности социальной и экономической находится в России. И в Москве это прекрасно понимают. Я думаю, осенью они проведут серьезный анализ социально-экономической и политической ситуации в Беларуси - это будет ситуация комплексного кризиса. И начнут действовать. Вопрос: как? Понятно, что Беларусь для России - не то, что приоритет приоритетов, но они не хотят получить здесь какие-то неприятные для себя вещи. Так как Лукашенко слабеет и политически, и физически, вопрос транзита власти перенесется в практическую плоскость. И Москва хочет получить в этом вопросе контрольный пакет или золотую акцию. В идеале они, конечно, будут стремиться к тому, чтобы получить определяющее право голоса, но как минимум право вето они хотят иметь", - уверен эксперт.