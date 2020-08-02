Вс, 2.08.2020
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Полиция: многие водители до сих пор не знают, что делать при появлении на дороге "скорой"

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Представители Государственной полиции (ГП) и других оперативных служб отмечают, что многие водители по-прежнему не знают что делать, когда в дорожном движении принимает участие оперативное транспортное средство с включенным специальным звуковым сигналом и проблесковым маячком.

Чтобы улучшить ситуацию ГП объявила о закупке информационной кампании об участии машин оперативных служб в дорожном движении.

ГП в закупочной документации отмечает, что невежество автоводителей и задержка действий могут привести к ДТП или к тому, что автомобиль скорой помощи не прибудет на место вовремя.

Кроме того, водители службы экстренной помощи часто сталкиваются с неудобствами и трудностями при въезде на место происшествия, поскольку машины жителей припаркованы таким образом, что службы скорой помощи не могут быстро добраться до места назначения.

Причины таких ситуаций - отсутствие у водителей необходимых знаний о правилах дорожного движения. Есть также водители, которые считают, что, не уступив дорогу автомобилю скорой помощи, ничего плохого не произойдет.

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