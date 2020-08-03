Место трагедии: В Италии построен новый мост вместо обрушившегося виадука Моранди

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который официально открыл воздушный мост Сан-Джорджио в Генуе, указал, что он станет "символом того, что новая Италия снова поднимается".

Катастрофа моста Моранди высветила годы проблем с эксплуатацией мостов и вызвала спор между правительством и обслуживающем площадку предприятием - Autostrade per l’Italia, дочерней компанией Atlantia. Ряд бывших и нынешних сотрудников Autostrade находятся под следствием, и после долгих судебных разбирательств Atlantia потеряет контроль над прибыльной дочерней компанией.

Галерея: Обрушение моста в Италии

Обрушение моста Моранди привело не только к человеческим жертвам, но и оставило тяжелые экономические последствия, так как остановилось грузовое сообщение. Подсчитано, что потери и неполученные доходы превысили шесть миллионов евро в день.

Галерея: В Генуе рухнул мост

Экономику Италии длительное время ограничивали плохое управление, коррупция и бюрократические препятствия, в результате чего множество объектов инфраструктуры были отложены в сторону. Во время кризиса нового коронавируса, когда в Италию поступают средства Евросоюза для оживления экономики, решение этих проблем ускорилось.

Новый мост был построен в ускоренном порядке спустя полтора года после сноса старого. Это очень быстрый темп в стране, в которой многие дорогие и туннели находятся в плохом состоянии, а новые строительные объекты покрывает пыль.

Галерея: Строительство нового моста в Генуе