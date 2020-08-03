Гейтс, Фаучи, ВОЗ и другие не обвиняются в военных преступлениях

"Силы света борются против преступников, которые нарушили не менее 30 статей Всеобщей декларации прав человека и обвиняются в совершении военных преступлений, а также попытке осуществить геноцид против населения планеты.

Это то, о чём я говорил в своих астрологических прогнозах, что преступники, которые устроили всю эту панику касаемо коронавируса и их подельники, предстанут перед судом и понесут наказание".