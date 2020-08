Гейтс, Фаучи, ВОЗ и другие не обвиняются в военных преступлениях

В документе, который можно найти по ссылке автора поста, написано: "Международный трибунал по правам человека Правительства Соединенных Штатов Америки" (The Human Rights Tribunal International The Government of The United States of America). В США такого трибунала нет. Об этом также писали, например, издание Reuters и TheJournal.ie. Полный список органов Организации объединенных наций (ООН), занимающихся защитой прав человека, можно найти здесь.