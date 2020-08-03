Гейтс, Фаучи, ВОЗ и другие не обвиняются в военных преступлениях

Пользователи Facebook распространяют информацию, будто правительство США обвиняет Билла и Мелинду Гейтс, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а также других людей и организации в совершении военных преступлений. Таким сообщением делились также и пользователи из Латвии. Однако это неправда.
Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Некий пользователь Facebook 20 июля писал о "панике касаемо коронавируса" и о "силах света, которые борются против преступников". Автор поста ссылается на документы со слушаний в несуществующем международном трибунале "по делу организаторов карантина и массовой вакцинации".
"Силы света борются против преступников, которые нарушили не менее 30 статей Всеобщей декларации прав человека и обвиняются в совершении военных преступлений, а также попытке осуществить геноцид против населения планеты.
Это то, о чём я говорил в своих астрологических прогнозах, что преступники, которые устроили всю эту панику касаемо коронавируса и их подельники, предстанут перед судом и понесут наказание".
Кроме уже упомянутых, также якобы обвиняются главный эпидемиолог США Энтони Фаучи, глава департамента по биоэтике Клинического центра национальных институтов здравоохранения США (National Institutes of Health Clinical Center), жена Фаучи Кристин Грэди, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Национальная ассоциация губернаторов, Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
В публикации даются документы, будто бы со слушаний в "международном трибунале по правам человека". Автор пишет, что правительство США обвиняет этих людей и организации в военных преступлениях "с намерением совершить массовый геноцид с помощью ослабления иммунной системы людей и последующего вакцинирования". Однако таких обвинений против упомянутых людей и организаций нет, так как такого трибунала не существует.
Подобная информация ранее, в конце мая, распространялась среди пользователей Facebook на английском языке. Тогда люди делились фотографией фальшивого документа и ссылками на упомянутый фейковый трибунал.
Такими же ссылками делился и автор данного поста, и в них тоже можно найти этот документ. Однако, подобного трибунала не существует, а этот документ, который датирован "49 днем, 6022 года Яхве(5/6/2020)" – фальшивка.
В документе, который можно найти по ссылке автора поста, написано: "Международный трибунал по правам человека Правительства Соединенных Штатов Америки" (The Human Rights Tribunal International The Government of The United States of America). В США такого трибунала нет. Об этом также писали, например, издание Reuters и TheJournal.ie. Полный список органов Организации объединенных наций (ООН), занимающихся защитой прав человека, можно найти здесь.
Рассмотрение дел о военных преступлениях входит в компетенцию Международного уголовного суда. Как отмечает TheJournal.ie, в этом суде дел против упомянутых в документе лиц не ведется.
Автор в продолжении своего поста пишет также о вреде масок, которые требуется носить в общественных местах. Сам автор публикации из Москвы. Он пишет: "По большему счёту, эти маски никоим образом не защищают от вируса". И, более того, автор перечисляет проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть у людей из-за ношения масок. Но и это неправда. Re:Check уже писал о том, что правильное ношение масок для лица здоровью людей не вредит, и это может защитить окружающих.
Автор поста не отозвался на просьбу Re:Check о комментарии.
Вывод: Гейтс, Фаучи, Гебрейесус, ВОЗ, а также другие люди и организации, упомянутые в посте на Facebook, в военных преступлениях не обвиняются. Документ, на который ссылается пользователь, – поддельный, и такого международного трибунала, о котором пишет автор, не существует.
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