Люди на встрече Бурова с избирателями обратили внимание на его часы. Такие стоят 13 000 евро

Буров опубликовал фотографию со встречи с жителями 30 июля, а внимание на нее обратил паблик Rīgas mēris. Пристально рассмотревший фотографию автор публикации уверяет, что это часы Girard Perregaux 1966 Large Date Moonphase.

Корпус часов Girard Perregaux 1966 Large Date Moonphase, как сообщает производитель, покрыт розовым золотом, а стоит такое удовольствие 15 180 долларов (около 13 000 евро).

Автор публикации отмечает, что приобретение или получение в подарок столь дорогих часов по закону необходимо декларировать, однако это не было сделано.

О незадекларированных Буровым часах заявил и кандидат в депутаты Рижской думы от "Согласия" Гунтар Гринвалдс.

Напомним, в декларации 2019 года за прошлый год у бывшего мэра были зарегистрированы сбережения в размере 57 000 евро и долг в 2301 евро, а в декларации за 2019 год у Бурова нет ни сбережений, ни долгов.

В то же время в декларации, поданной в феврале этого года уже после роспуска Рижской думы, сбережения были вновь зарегистрированы в размере 23 000 евро.

В прошлом году за работу в Рижской думе Буров получил 36 612 евро, что на 3000 евро больше, чем годом ранее. Почти 14 500 евро он заработал в Управлении Рижского свободного порта, еще 950 евро - в АО "Рижский международный автовокзал".

За прошедший год Буров совершил две сделки, сумма которых превышает 20 минимальных зарплат, установленных Кабинетом министров. Одна из них была в размере 92 000 евро, другая - почти 32 000 евро.

Годом ранее в декларации отмечалось, что Бурову принадлежат ценные бумаги на сумму 30 728 евро, в этом году такой информации в декларации больше нет.

В декларации не указана и какая-либо собственность, которой владеет Буров. В то же время бывшему мэру принадлежит автомобиль BMW X5 2014 года.