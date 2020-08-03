Пн, 3.08.2020
В кикбоксинге мне в своё время отбили мышцу на ноге так, что месяц не могла ходить. Пять раз ломали нос, ломали скуловую кость, руку, но это заживает и забывается. Агнесе Божа, боксёрша

Приложение "Останови Covid" скачано 111 тыс. раз

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Созданное для ограничения распространения Covid-19 приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано 111 тыс. раз, сообщила агентству LЕТА руководитель по коммуникации "Останови Covid" Елина Лидере.

По ее словам, с ростом количества заболевших многие начинают осознавать риск и понимать, что приложение может им пригодиться.

В Google Play оценка приложения на сегодняшний день составляет 3,5 звезды, а в App Store - 4,3.

Как сообщалось, мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая. Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения Covid-19 в Латвии.

Использование приложения является добровольным и бесплатным.

Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.

Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ