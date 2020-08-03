Приложение "Останови Covid" скачано 111 тыс. раз

Созданное для ограничения распространения Covid-19 приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано 111 тыс. раз, сообщила агентству LЕТА руководитель по коммуникации "Останови Covid" Елина Лидере.
По ее словам, с ростом количества заболевших многие начинают осознавать риск и понимать, что приложение может им пригодиться.
В Google Play оценка приложения на сегодняшний день составляет 3,5 звезды, а в App Store - 4,3.
Как сообщалось, мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая. Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения Covid-19 в Латвии.
Использование приложения является добровольным и бесплатным.
Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.
Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.
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