Вт, 4.08.2020
Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни. Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современник"
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Политика
  • "Какой Сейм изберем, с таким и будем жить". Левитс о недовольстве реформой самоупралений

"Какой Сейм изберем, с таким и будем жить". Левитс о недовольстве реформой самоупралений

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Жители смогут выразить недовольство одобренной Сеймом административно-территориальной реформой (АТР) на предстоящих выборах в самоуправления, заявил президент Эгил Левитс в интервью Латвийскому радио.

Оценивая высказанную рядом самоуправлений и организаций критику в отношении стиля работы Сейма, который во время пандемии Covid-19 относительно быстро рассмотрел несколько сотен предложений по закону АТР, Левитс заявил, что вовлеченные стороны имели возможность высказать свои аргументы, ведь для этого было достаточно времени.

В то же время президент напомнил, что в Конституционный суд уже подано несколько исков в связи с законом АТР.

Левитс подчеркнул, что жители, недовольные итогами АТР, смогут выразить свое недовольство на предстоящих муниципальных выборах.

"За это решение ответственность должны будут нести Сейм и правящая коалиция. Если окажется, что реформа не работает и не получает поддержки людей, это отразится на партиях во время выборов. Это демократический процесс. Какой Сейм мы изберем, с таким и будем жить", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что угрозу демократии в Латвии представляет популизм, а уровень критического мышления общества достаточно низок, поэтому государство должно работать над развитием у жителей критического мышления.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ