"Какой Сейм изберем, с таким и будем жить". Левитс о недовольстве реформой самоупралений

Оценивая высказанную рядом самоуправлений и организаций критику в отношении стиля работы Сейма, который во время пандемии Covid-19 относительно быстро рассмотрел несколько сотен предложений по закону АТР, Левитс заявил, что вовлеченные стороны имели возможность высказать свои аргументы, ведь для этого было достаточно времени.

В то же время президент напомнил, что в Конституционный суд уже подано несколько исков в связи с законом АТР.

Левитс подчеркнул, что жители, недовольные итогами АТР, смогут выразить свое недовольство на предстоящих муниципальных выборах.

"За это решение ответственность должны будут нести Сейм и правящая коалиция. Если окажется, что реформа не работает и не получает поддержки людей, это отразится на партиях во время выборов. Это демократический процесс. Какой Сейм мы изберем, с таким и будем жить", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что угрозу демократии в Латвии представляет популизм, а уровень критического мышления общества достаточно низок, поэтому государство должно работать над развитием у жителей критического мышления.