Упорство и смелость: Ив Джобс - младшая дочь основателя Apple, которую он называл возможной преемницей

Семья

У покойного Стива Джобса осталось четверо детей. Его первая дочь Лиза родилась еще в конце 1970-х, и молодой бизнесмен долгое время отказывался признавать ее. Мамой Лизы является художница из области залива Сан-Франциско Крисэнн Бреннан.

Как когда-то признавался сам Джобс, в своей жизни он любил только двух женщин - Тину Редсе и Лорен Пауэлл. В первую он был сильно влюблен, но они не сошлись характерами.

(Фото ниже - Ив с мамой)

В 1989 году основатель Apple впервые увидел Лорен Пауэлл на лекции в Стэнфордской школе бизнеса. В разговоре с ним девушка пошутила, что выиграла в лотерею ужин с Джобсом, а он подыграл и позвал ее в ресторан. Очень скоро - в 1990-м - мужчина сделал ей предложение. Еще через год пара поженилась.

В этом браке родились трое детей - сын Рид и дочери Эрин и Ив. Отец был слишком занят и не мог уделять детям слишком много времени, но он однозначно их любил.

Ив Джобс появилась на свет в 1998 году. Отцу нравилось, что девочка уже с детства проявляет целеустремленность.

О смелости и упорстве Ив в детстве писал биограф Уолтер Айзексон. Он отмечал, что девочка спокойно могла позвонить ассистенту отца, чтобы выяснить, точно ли встреча с ней занесена в расписание.

Также Айзексон описал Ив как "ребенка-фейерверк", который знает, что делать со знаменитостью отца.

"Она - кремень, и у нее самая сильная сила воли из всех детей, которых я когда-либо встречал", - говорил Стив Джобс, согласно биографической книге.

Образование и хобби

После окончания школы Ева взяла свободный год, чтобы посвятить его только конкуру.

В настоящее время она проходит обучение в Стэнфордском университете, а в свободное время занимается конным спортом.

К слову, в данном виде спорта Ив уже добилась многих высот, неоднократно побеждая и занимая призовые места.

Мама во всем поддерживает дочь: например, в 2016 году Лорен купила ей ранчо во Флориде стоимостью 15 миллионов долларов. На территории ранчо Ив с удовольствием тренируется и следит за лошадьми.

"Мне потребовалось много времени, чтобы понять, как найти время на общение с друзьями, учебу и конный спорт",

- признавалась она в интервью Upper Echelon Academy.

Личная жизнь

Звездная дочка встречалась со студентом одной из бизнес-школ Майами Эухенио Гарса Пересом. Но в 2019 году издание Daily Mail сообщило, что ее новым парнем стал студент Брауновского университета и любитель водного поло Эйден Райли.

В отличие от других детей звезд Ева Джобс не так часто появляется в соцсетях и редко радует поклонников новыми снимками в Instagram. Видимо, то, что Джобс не разрешал своим детям пользоваться гаджетами, пошло им на пользу.