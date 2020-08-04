Рекордное количество желающих учиться. На кого поступают абитуриенты в Латвии?

Как свидетельствуют данные о приеме документов в вузы на портале Latvija.lv, в этом году на учебу в одном из 12 вузов поступило 10 296 уникальных заявок, из которых утверждено 9226.

Таким образом, количество поданных заявок в этом году стало самым большим за последние восемь лет, а количество утвержденных - самым большим за последние семь лет. Еще больше оно было в 2013 году - 9728.

Больше всего заявок поступило в Латвийский университет (ЛУ) - 18 044, из них утверждено 4510.

Вторым по популярности в настоящее время является Рижский технический университет, который получил 11 352 заявок, и 2216 заявок первого приоритета уже подтверждены. Третье место занимает Латвийский сельскохозяйственный университет, в котором утверждено 835 заявок.

Самыми популярными программами в ЛУ являются юриспруденция (439 абитуриентов), лечение (378), психология (369) и компьютерные науки (317).

Подача документов в Рижский университет Страдиньша проходит отдельно от 12 вузов, но и там количество абитуриентов в этом году выросло - подано 2636 уникальных заявок.