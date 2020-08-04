KNAB просит предъявить обвинения Калнмейерсу: он подозревается в разглашении информации
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит предъявить обвинения в разглашении информации, не подлежащей разглашению, бывшему генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Не называя имен, в KNAB агентству LETA подтвердили, что во вторник бюро передало Генеральной прокуратуре материалы уголовного дела против одного бывшего и одного действующего должностного лица Генеральной прокуроры за возможное нарушение ст. 329 Уголовного закона - разглашение информации, не подлежащей разглашению, которая не является государственной тайной.
Дело выделено из ранее начатого KNAB уголовного процесса.
Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска подтвердила агентству LETA, что в понедельник от KNAB поступила информация о применении к одному из старших прокуроров меры пресечения - запрета занимать должность. Во вторник генеральный прокурор Юрис Стуканс принял соответствующее решение.
Маевска подтвердила, что дело получено, и в предусмотренном законом порядке в течение десяти дней прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры примет решение о привлечении лиц к уголовной ответственности.
Комментируя ситуацию в целом, Стуканс заявил, что нарушения закона не совместимы с выполнением обязанностей прокурора.
Связаться с Калнмейерсом агентству LETA пока не удалось.
За разглашение информации, не подлежащей разглашению, Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до года, кратковременный арест, принудительные работы или денежный штраф.
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