Мощный взрыв в Бейруте: власти завили, что виновата селитра

Эксперты сообщают, что дым красного цвета, который был виден над портом после взрыва, также может свидетельствовать о том, что речь идет именно о взрыве аммиачной селитры.

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Ливанский телеканал LBC International передает со ссылкой на свои источники, что во время заседания совета безопасности страны под председательством президента Ауна была обнародована версия произошедшего. Согласно этим сведениям, в порту велись сварочные работы, во время которых произошло возгорание пиротехники, после чего огонь перекинулся на нитрат аммония. Независимых подтверждений этих сведений нет.

Эксперты говорят, что дым красного цвета свидетельствует о взрыве селитры AFP

Кроме того, агентство ТАСС сообщает со ссылкой на свои источники, что взорвавшаяся селитра была доставлена в Берут на молдавском судне Rhosus, которое перевозило взрывоопасный груз в Африку, но было задержано ливанскими властями из-за нарушений правил эксплуатации. Об этом же сообщает канал LBC International, хотя других подтверждений этой информации нет.

По данным ТАСС, экипаж судна был украинским, однако в марте 2104 года агентство Интерфакс сообщало, что в Ливане задержан молдавский сухогруз Rhosus с грузом нитрата аммония, на борту которого были моряки-россияне. Тогда они жаловались, что их оставили в порту без средств к существованию.

Что говорят очевидцы

Хади Насралла, свидетель происшествия в интервью Би-би-си:

Я увидела огонь, но еще не было понятно, что произойдет взрыв. Мы зашли вовнутрь. Внезапно я оглохла, потому что, видимо, оказалась очень близко. На несколько секунд я вдруг перестала слышать - тогда стало ясно, что что-то случилось.

Некоторые районы Бейрута напоминают зону военных действий EPA

И тут внезапно в машинах рядом с нами посыпались стекла. И в соседних машинах, в магазинах и домах тоже. Просто отовсюду сыпалось стекло.

Практически по всему Бейруту люди звонили друг другу из районов в разных концах города - и везде было одно и то же: стекла разбиты, здания трясутся. Громкий взрыв.

Мы были потрясены, потому что обычно, когда такое происходит, последствия взрыва чувствуются только в одном районе. А на этот раз - во всем Бейруте, даже за городом.

Суннива Роуз, журналист:

Мы приехали в Бейрут на машине ранним вечером, когда еще не стемнело, и везде царил абсолютный хаос. На улицах полно битого стекла. Машинам скорой помощи было трудно проехать - повсюду были кирпичи, бетонные блоки. Обрушились целые дома.

Когда мы подъехали к порту, стало ясно, что его оцепили военные. Они сказали нам, что нужно держаться подальше, потому что может снова произойти взрыв.