К концу недели воздух прогреется до +29 градусов

В следующие дни под влиянием антициклона в Латвии будет солнечно и тепло, к концу этой недели столбики термометров местами будут достигать +29 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг на севере страны будет более облачно, а в конце недели возрастет количество кучевых облаков, которые, с высокой вероятностью, принесут на восток страны дожди, возможно, с грозами.
Ожидается медленный ветер и безветрие, что позволит ночью и ранним утром образоваться туману. Минимальная температура воздуха составит от +9 до +17 градусов.
После обеда воздух прогреется до +25..+29 градусов, на морском побережье будет немного прохладнее.
На следующей неделе жара может отступить, но в целом август прогнозируется теплее нормы.
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