К концу недели воздух прогреется до +29 градусов

В четверг на севере страны будет более облачно, а в конце недели возрастет количество кучевых облаков, которые, с высокой вероятностью, принесут на восток страны дожди, возможно, с грозами.

Ожидается медленный ветер и безветрие, что позволит ночью и ранним утром образоваться туману. Минимальная температура воздуха составит от +9 до +17 градусов.

После обеда воздух прогреется до +25..+29 градусов, на морском побережье будет немного прохладнее.

На следующей неделе жара может отступить, но в целом август прогнозируется теплее нормы.