Ср, 5.08.2020
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К концу недели воздух прогреется до +29 градусов

ФОТО: AFP/SCANPIX

В следующие дни под влиянием антициклона в Латвии будет солнечно и тепло, к концу этой недели столбики термометров местами будут достигать +29 градусов, прогнозируют синоптики. 

В четверг на севере страны будет более облачно, а в конце недели возрастет количество кучевых облаков, которые, с высокой вероятностью, принесут на восток страны дожди, возможно, с грозами.

Ожидается медленный ветер и безветрие, что позволит ночью и ранним утром образоваться туману. Минимальная температура воздуха составит от +9 до +17 градусов. 

После обеда воздух прогреется до +25..+29 градусов, на морском побережье будет немного прохладнее.

На следующей неделе жара может отступить, но в целом август прогнозируется теплее нормы.

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