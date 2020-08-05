В Латвии - 6 объектов повышенной опасности, где хранится нитрат аммония

В Государственной службе среды отметили, что на уровне Европейского союза установлены строгие и очень конкретные требования и условия надзора.

Как сообщается, во время последних проверок не было выявлено превышения максимального разрешенного количества удобрения, в котором содержится нитрат аммония, нарушений не констатировано.

Все эти объекты повышенного риска находятся под усиленным надзором не только Государственной службы среды, но и раз в год проводятся проверки соблюдения требований, в которых участвует еще и Инспекция труда, Государственная пожарноспасательная служба и Центр защиты прав потребителей, а также представители самоуправления.

Как рассказала Латвийскому радио представитель Государственной службы среды Кристине Клявиниеце, эти объекты находятся в разных местах Латвии, но самый крупный - Riga Fertilizer Terminal - находится в Риге, на Саркандаугаве. Там можно хранить до 65 000 тонн нитрата аммония и до 50 000 тонн стабилизатора. Однако Клявиниеце подчеркнула, что это хранилище считается одним из наиболее современных объектов инфраструктуры в Европе.

Взрыв в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб во вторник сообщил, что в Бейруте на складе в порту хранилось 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились там 6 лет.

Во время взрыва в Бейруте погибло более 100 человек, пострадали - около 4000, еще 100 человек остаются пропавшими без вести.

От 250 000 до 300 000 человек потеряли свои дома и власти работают над тем, чтобы обеспечить их едой, водой и убежищем. Команды техников и инженеров еще должны будут дать официальную оценку.

Взрыв нанес ущерб более, чем половине города.

В 2014 году в отчете служб безопасности предупреждали о возможности взрыва в ливанской столице, поскольку взрывоопасные материалы хранятся не таким образом, чтобы гарантировать безопасность общественности.

Сумма ущерба варьируется от трех до пяти миллиардов долларов, а может и больше.

После взрыва в Бейруте некоторые жители Латвии начали беспокоиться о безопасности.

Галерея: Взрыв в Бейруте