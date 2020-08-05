Хосам и Линда Абу Мери высказались о трагедии в Бейруте. Там живут родители

Свой ужас по поводу произошедшей трагедии Линда Абу Мери выразила в социальной сети Facebook.

"Нереально, чудовищно, страшно и больно видеть, что в данный момент происходит в Бейруте. Помните, прошлым летом там несколько раз удалось избежать подобного, но сейчас все разрушено.

Родители мужа живут в нескольких километрах, отделка в квартире разлетелась на куски. К счастью, окна были открыты, поэтому взрывной волной не выбило стекла.

То, что произошло сегодня... Ливан никогда не видел ничего подобного - даже за многие годы войны. Я не знаю, как люди смогут оправиться от такого. Ливанцы закалены трудностями, но это будет крайне сложно.

Возникнет бесчисленное множество вопросов, на которые каждый захочет получить ответы - может ли авария на складе пиротехники иметь такие последствия? В это трудно поверить. Но самое главное - почему так много жизней оборвалось столь внезапно?" - написала телеведущая.

В свою очередь, Хосам Абу Мери написал в Twitter: "Сегодня трагический день на моей родине - в Ливане.

Немыслимый взрыв в Бейруте, будет очень много погибших и раненых. И это все в нескольких километрах от дома моих родителей. Слава Богу, что они здоровы.

Говорить, что виновата пиротехника, смешно!".

Напомним, взрыв произошел в Бейруте в районе порта и ощущался в большей части города.

Более того, он был слышен даже на Кипре, расположенном более чем в 200 километрах в Средиземном море.

Взрывная волна уничтожила или нанесла повреждения зданиям в радиусе десяти километров. Сотрясение почвы от взрыва сравнили с землетрясением магнитудой 3,4.

Галерея: Взрыв в Бейруте (Ливан)

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры.

Позже СМИ сообщили еще об одном взрыве, правда, не столь мощном, как первый.

Под завалами еще остаются люди, местные больницы не справляются с нагрузкой. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем траура по погибшим.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020