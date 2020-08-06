Невероятная история эстонского парня: избежал пуль ИГИЛа в Сирии, но не уберегся от ножа на родине

Поначалу он не осмеливался высунуть голову из угла, но, увидев, как смело женщина вполголовы ниже его стреляет, невзирая на летящие в нескольких десятках сантиметров пули, Роберт решил взять себя в руки. "Я высунул голову, и тут же пуля пролетела мимо головы. Я отступил назад и сказал, что с меня хватит".

Роберт в Сирии. ФОТО: Из личного архива

Роберт собирался с силами несколько часов и в итоге преодолел страх. Когда он впервые увидел бойца ИГИЛ через прицел винтовки, у него перехватило дыхание. "Не было такого, чтобы сразу нажать на спусковой курок. Я думал, что он тоже был ребенком и рос, как я. Но потом я подумал, что если я зашел так далеко, то должен выполнить свою задачу", - говорит он, выбирая слова, о своей внутренней борьбе.

Через 36 часов после той первой настоящей битвы Роберт попытался заснуть, когда услышал сквозь сон приглушенный свит, и окна вылетели. "Мы с группой выбежали на улицу и остановились, я посмотрел вверх и подумал, что теперь наверное все: 120-миллиметровый снаряд упал в 70 метрах от меня".

Это был первый раз, когда он подумал, что его ждет смерть или серьезная травма. Осматривая дома, он сам неоднократно видел погибших солдат ИГИЛ. "Некоторые была как фарш или каша. Желе текло из головы. Американец сказал, что если станет дурно, отойдите в сторону. Я не пошел", - говорит Роберт.

Битвы с собой

Положение YPG становилось все труднее, с каждым днем ​​гибло все больше и больше бойцов, и в конце концов они не видели другого выхода, кроме как отступить. На глазах у Роберта получили ранения его товарищи по команде. Им пришлось отступать. Мужчины и женщины бежали из города под градом пуль. "Мы все забежали за дом посреди поля, откуда нас увезли на броневиках", - говорит он.

По словам Роберта, увезли много убитых и раненых, но полдюжины соратников остались в городе, захваченном ИГИЛом.

"То, что я повидал, останется в моей душе, но не будет преследовать меня. И если мне приходилось стрелять в человека, и этот человек мог умереть, я иногда думаю об этом. Но это не травит мне душу. Мне приходилось выбирать между ним и собой", - говорит он.

По словам Роберта, он так ни разу и не получил подтверждения того, что человек, в которого он стрелял, умер. "Не могу быть уверенным на сто процентов. Один начал перелезать через забор. Я выстрелил несколько раз, он упал. Это был самый такой момент - произошло это или нет. Скорее попал, об этом сложно говорить", - говорит Роберт.