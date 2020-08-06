"У нас есть план Д". Похоже, в некоторых школах пока не удастся полностью возобновить очное обучение

В Рижской Государственной 2-ой гимназии, где учатся около 800 учеников, обсуждают два варианта. Один из них больше соответствует варианту Б, предложенному Министерством, - частичное очное обучение с разными переменами.

"Мой вариант Д такой - в школу неделю ходит одна половина классов, а мы постараемся обеспечить онлайн-уроки для тех, кто остается дома. На второй неделе они меняются", - объясняет директор Рижской Государственной 2-ой гимназии Василевскис.

В свою очередь в Рижской 64-ой школе, где учится около 1400 учеников, планируют разделить классы, рассказал директор Эдгар Свиклис.

"В нашей школе в классах примерно 30-34 ученика. Мы будем делить классы. На половину, скорее всего. Чтобы это сделать, надо подумать о сменах. В помещениях не поместятся одновременно все ученики", - говорит Свиклис.

Директора школ считают, что правила и рекомендации Министерства образования и науки об организации учебного процесса могли бы быть более конкретными. Школы также ждут указания и от самоуправлений. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе.