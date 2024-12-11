На прошлой неделе сотрудники Государственной полиции Латгале получили сообщение о краже автомобиля Ford Galaxy. Инцидент произошел во дворе частного дома в Зилупе. Угонщик воспользовался тем, что владелец оставил ключи и регистрационные документы в машине, что позволило беспрепятственно проникнуть в транспортное средство.
Неосторожность владельца привела к угону автомобиля в Зилупе
Кража была совершена 4 декабря. Угонщик направился на автомобиле в Ригу, где 7 декабря его задержала муниципальная полиция. Причиной остановки стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанным оказался гражданин Молдовы 1988 года рождения. После задержания его передали сотрудникам Государственной полиции. 9 декабря суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.
Против задержанного возбуждены два уголовных дела: по факту угона транспортного средства и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее мужчина не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения полиции.
Кража квалифицируется по третьей части 175-й статьи Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за кражу с проникновением в транспортное средство, помещение или хранилище. Возможные санкции включают лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с конфискацией имущества либо без таковой.
Похищенный Ford Galaxy был возвращен владельцу. В рамках расследования полиция продолжает собирать доказательства и анализировать детали происшествия.
Полиция напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить свой транспорт:
- Паркуйте автомобиль в безопасных местах.
- Избегайте оставлять машину в изолированных или плохо освещенных локациях.
- Всегда запирайте автомобиль, даже если он находится во дворе дома, гараже или на охраняемой стоянке.
- Никогда не оставляйте ключи и документы в машине.
Если вы заметили подозрительных лиц около транспортных средств, особенно в удаленных или малолюдных местах, немедленно сообщите об этом по телефону 110. При возможности также предупредите владельца автомобиля.
Полиция подчеркивает, что задержанный не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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