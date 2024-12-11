Неосторожность владельца привела к угону автомобиля в Зилупе

Кража была совершена 4 декабря. Угонщик направился на автомобиле в Ригу, где 7 декабря его задержала муниципальная полиция. Причиной остановки стало управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанным оказался гражданин Молдовы 1988 года рождения. После задержания его передали сотрудникам Государственной полиции. 9 декабря суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Против задержанного возбуждены два уголовных дела: по факту угона транспортного средства и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее мужчина не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения полиции.

Кража квалифицируется по третьей части 175-й статьи Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за кражу с проникновением в транспортное средство, помещение или хранилище. Возможные санкции включают лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с конфискацией имущества либо без таковой.