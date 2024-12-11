Представитель AP отметил, что США рассматривают возможное применение "Орешника" скорее как попытку запугивания, чем как поворотный момент в боевых действиях. Россия обладает лишь небольшим количеством таких ракет, а их боеголовки менее мощные по сравнению с другими типами вооружения, которые регулярно применяются для атак на Украину.

Источник, цитируемый Reuters, подчеркнул, что ракета вряд ли изменит ситуацию на фронте. "Это очередная попытка России терроризировать Украину, которая не принесет желаемого результата", - заявил он.

21 ноября украинские Вооруженные силы сообщили, что Россия впервые применила "Орешник" для удара по Днепру. Позже Владимир Путин подтвердил, что удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой без ядерной боеголовки.

По словам российского диктатора, целью атаки стал объект оборонной промышленности в Днепре. Путин назвал запуск успешным испытанием одной из новейших ракет средней дальности.

Путин также заявил, что применение "Орешника" было вызвано ударами по Брянской и Курской областям, нанесенными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными Западом.

11 декабря Министерство обороны России сообщило, что украинская армия вновь использовала ATACMS, чтобы атаковать военный аэродром в Таганроге. В ведомстве утверждают, что две из шести выпущенных ракет были сбиты, а остальные четыре нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на заявления Москвы, в Вашингтоне не считают, что "Орешник" способен изменить ход войны. По мнению американской разведки, такие действия России нацелены на демонстрацию силы и устрашение, но не имеют стратегического значения.

Украина продолжает укреплять свою оборону и получает международную поддержку в противостоянии российской агрессии. Западные страны, в свою очередь, продолжают поставлять Киеву вооружение и техническую помощь.

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