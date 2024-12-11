"Это двусторонние отношения, основанные на контракте. "Булгартрансгаз" строго придерживается договорных условий и не позволит транзит природного газа, если услуга не будет оплачена", - подчеркнул Малинов.

Он пояснил, что "Газпром Экспорт", который использует мощности трубопровода через Болгарию, ранее совершал платежи через "Газпромбанк". Теперь, чтобы продолжить поставки, российской компании необходимо найти новый способ проведения расчетов.

На данный момент Болгария ожидает предложений от "Газпром Экспорт". "Пока все необходимые платежи выполнены, у нас еще есть время для поиска решения", - отметил Малинов.

Министр не стал раскрывать, как приостановка транзита может повлиять на болгарскую экономику и "Булгартрансгаз". Однако известно, что "Газпром" зарезервировал почти все мощности трубопровода до 2039 года.

"Балканский поток" проходит через Турцию, Болгарию и Сербию, соединяя их с Венгрией. Введение санкций против "Газпромбанка" 21 ноября угрожает этим поставкам. Банк обслуживает практически все операции по транспортировке российского газа.

Болгария сама не использует газ, транспортируемый по "Балканскому потоку". Однако страна зарабатывает на транзите более 150 миллионов евро в год. Приостановка поставок может стать серьезным ударом для Сербии, Венгрии и, в меньшей степени, Австрии в зимний период.

Энергетический эксперт и бывший посол Болгарии в России Илиян Васильев считает маловероятным, что Болгария действительно остановит транзит газа.

"Эти поставки сложно заменить. Они жизненно важны для таких стран, как Сербия и Венгрия", - заявил он в интервью Euractiv.

Васильев предположил, что наиболее вероятным исходом станет временное исключение из-под действия санкций США, что позволит продолжить транзит газа через Болгарию.

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