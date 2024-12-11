"Прогрессивные" призывают мэра Риги разорвать сотрудничество с Тбилиси

Решение связано с прошедшими 26 октября парламентскими выборами в Грузии, которые "Прогрессивные" считают несправедливыми. В числе причин также звучат заявления мэра Тбилиси и генерального секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе. Он охарактеризовал массовые протесты как "диверсию и попытку государственного переворота".

"Европейский союз, включая Латвию, уже осудил действия грузинской власти. Эта позиция важна и на уровне местного самоуправления, поскольку Тбилиси управляет та же политическая сила, что и всей Грузией, опираясь на результаты несправедливых выборов", - отметил председатель фракции "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс.

Клейнбергс подчеркнул, что Рига должна четко выразить свою позицию. Он считает, что это станет сигналом грузинским властям о том, что Рига не поддерживает попытки "Грузинской мечты" подорвать демократию и отдалиться от европейских ценностей.

"Прогрессивные" выразили солидарность с народом Грузии и жителями Тбилиси, которые борются за сохранение демократических идеалов.

С 2007 года Тбилиси является городом-побратимом Риги. Соглашение между столицами включает сотрудничество в области торговли, экономики, науки, техники, гуманитарного и культурного обмена. Всего у Риги 25 городов-побратимов.

В Грузии с конца октября продолжаются протесты. Причиной стал спорный результат выборов, объявленный партией "Грузинская мечта". Оппозиция обвиняет власть в фальсификациях.

Обе стороны отказываются от компромиссов. Ситуация накаляется, и 14 декабря ожидается новый виток напряженности. Правящая партия планирует назначить нового президента, лояльного ее курсу, чтобы заменить прозападно настроенного лидера Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили заявила, что новый парламент и правительство нелегитимны. Она подчеркнула, что останется на своем посту до проведения новых парламентских выборов.

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