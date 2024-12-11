Ермак: Трамп намерен завершить войну на условиях справедливого мира

По словам Ермака, встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже была важным сигналом. Она стала ответом на пропагандистские заявления Кремля, утверждающие, что Украина якобы не заинтересована в достижении мира.

Ермак подчеркнул, что скоординированные действия и совместные планы с новой администрацией США играют ключевую роль в этих процессах.

"Нам важно, чтобы нас услышали. Новая администрация должна быстро разобраться в событиях последних трех лет, чтобы понять реальную картину. Это позволит им получить информацию из первых рук о текущей ситуации на фронте и рисках, связанных с разговорами о перемирии без надежных гарантий", - пояснил Ермак.

Он добавил, что Украина четко обозначила свою позицию по поводу гарантий. "Для нас принципиально, чтобы война завершилась справедливым миром. Нам нужны строгие юридические и рабочие гарантии, поскольку прошлый опыт показал, что ранее данные обещания не обеспечили нам безопасности, и в результате началась эта война", - отметил он.

Ермак положительно оценил подготовку консультаций с командой Трампа еще до его официального вступления в должность. Он подчеркнул, что это позволит сторонам сразу перейти к решению конкретных вопросов после 20 января.

Главной темой остается завершение войны на условиях справедливого мира. "Мы говорим о мире на украинских условиях. Все, что необходимо Украине, - это восстановление международного права и нашей территориальной целостности. Именно это мы понимаем под справедливым миром", - заключил Ермак.

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