Смузи по-королевски: любимый рецепт Меган Маркл

Герцогиня Сассекская известна своим здоровым образом жизни. Один из ее секретов - полезный ягодный смузи, рецепт которого уже раскрыт, пишет Hello magazine.
Меган старается придерживаться сбалансированной и питательной диеты, при этом она использует некоторые добавки для улучшения здоровья - ее ежедневный рацион дополняют магний, капли B12 и поливитамины.
Однажды Маркл сказала, что есть очень простой способ улучшить свое здоровье: "Собери вокруг себя людей, ведущих здоровый образ жизни и... ты переймешь это".
Любимый чернияный смузи Меган Маркл:
- одна порция вашего любимого протеинового порошка
- 1/2 стакана замороженной черники
- 1 ч. л. корицы
- немного семян чиа
- 1/2 миндального молока
- 1/2 стакана кокосовой воды
Приготовление проще простого: поместить все в блендер и перемешать.
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