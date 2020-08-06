Чт, 6.08.2020
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Смузи по-королевски: любимый рецепт Меган Маркл

ФОТО: Scanpix/Depositphotos

Герцогиня Сассекская известна своим здоровым образом жизни. Один из ее секретов - полезный ягодный смузи, рецепт которого уже раскрыт, пишет Hello magazine.

Меган старается придерживаться сбалансированной и питательной диеты, при этом она использует некоторые добавки для улучшения здоровья - ее ежедневный рацион дополняют магний, капли B12 и поливитамины.

Однажды Маркл сказала, что есть очень простой способ улучшить свое здоровье: "Собери вокруг себя людей, ведущих здоровый образ жизни и... ты переймешь это".

Любимый чернияный смузи Меган Маркл:

  • одна порция вашего любимого протеинового порошка
  • 1/2 стакана замороженной черники
  • 1 ч. л. корицы
  • немного семян чиа
  • 1/2 миндального молока
  • 1/2 стакана кокосовой воды

Приготовление проще простого: поместить все в блендер и перемешать.

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