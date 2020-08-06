Чт, 6.08.2020
Опасность детонации создает большое количество вещества. Это первое. Второе - длительная высокая температура. Если нитрат аммония долгое время получает эту жару, от высокой температуры он может сдетонировать, взорваться. И вторая причина, почему может взорваться, - это очень сильный толчок. Мара Юре, профессор РТУ

ФСБ: Сафронов передал Чехии секретные сведения, зашифровав их с помощью книги

ФОТО: EP/Scanpix

Следователи ФСБ считают, что журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, передал секретные сведения чешской разведке со своего домашнего компьютера. Об этом, как пишет Interfax, сообщил адвокат Сафронова, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

Адвокат рассказал, что в постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого сказано, что журналист зашифровал секретные сведения с помощью бесплатной программы VeraCrypt.

В документе говорится, что в качестве паролей Сафронов использовал фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.

Напомним, Сафронов был задержан и арестован в начале июля. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что его в 2012 году завербовала чешская спецслужба, и спустя пять лет он передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений следствие считает Соединенные Штаты.

Сафронов отрицает совершение преступления и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью. До работы советником главы "Роскосмоса" он работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости".

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ