ФСБ: Сафронов передал Чехии секретные сведения, зашифровав их с помощью книги

Адвокат рассказал, что в постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого сказано, что журналист зашифровал секретные сведения с помощью бесплатной программы VeraCrypt.

В документе говорится, что в качестве паролей Сафронов использовал фрагменты из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.

Напомним, Сафронов был задержан и арестован в начале июля. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что его в 2012 году завербовала чешская спецслужба, и спустя пять лет он передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений следствие считает Соединенные Штаты.

Сафронов отрицает совершение преступления и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью. До работы советником главы "Роскосмоса" он работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости".