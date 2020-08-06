Чт, 6.08.2020
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На выходных в Риге у т/ц Origo будет закрыто движение транспорта и пешеходов

Origo One

ФОТО: Пресс-фото

С 6 часов утра 8 августа до 22 часа 9 августа в связи со строительными работами в Риге, на ул. Сатеклес у здания торгового центра Origo, будет закрыто движение транспорта и пешеходов, сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.

Движение будет закрыто на участке ул. Сатеклес от улицы Марияс до улицы Элизабетес.

Организаторам работ поручено установить временные дорожные знаки.

Галерея: Как выглядит т/ц Origo One

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