"Мини-Моне" и ее незабудки: 10-летняя художница собрала 50 тысяч фунтов на борьбу с раком

Как сообщает издание, четыре года назад тогда еще шестилетняя девочка нарисовала пейзаж с цветами, чтобы поднять настроение бабушке и дедушке, у которых диагностировали рак.

Мама Дейзи - Карен Уотт - заметила, что у нее талант и предложила написать еще одну картину, чтобы продать ее на благотворительном аукционе в местной галерее, на котором собирали деньги для помощи больным онкологией.

Рисунок с незабудками, которые символизируют ушедших, и яркими цветами, изображающими победивших рак, так понравился участникам аукциона, что за него заплатили 9,5 тысячи фунтов стерлингов (10,5 тыс. евро). Вырученные средства пошли благотворительным организациям Firefly и Cancer Research, помогающим онкологическим больным.

Работа юной художницы привлекла внимание любителей живописи со всего мира: специально для них было создано более ста копий оригинального полотна стоимостью 100 фунтов за штуку.

После этого Уотт, которую стали называть "мини-Моне", вместе с родителями выставила на благотворительные аукционы более 20 картин и собрала в помощь больным раком 50 тысяч фунтов стерлингов (55 тысяч евро).

"Я надеюсь, что позднее она поймет, что делает нечто особенное. Каждый пенни с продажи картин идет на благотворительность и меняет жизни людей", - отметила мама девочки - Карен.