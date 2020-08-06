Онлайн-слушания по делу 17-летнего организатора атаки на Twitter сорвали рэп и порно

Во время слушаний парень пытался добиться уменьшения суммы залога (750 тысяч долларов). Подключение к конференции было возможным без пароля, чем воспользовались пранкеры: они выдавали себя за сотрудников CNN и BBC, мешали проводить слушания, включали рэп, а также перебивали всех выступающих. Позднее они просто включили порно во время трансляции.

Well perhaps unsurprisingly the accused Twitter hacker-Bitcoin thief’s first (virtual) hearing was shut down within 25 minutes due to relentless Zoombombing. (It ended a minute after this when someone screenshared a Porn Hub video.) pic.twitter.com/fGiceq4WfN — Jen Wieczner (@jenwieczner) August 5, 2020

Судья назначил короткий перерыв, в надежде, что шутники больше не будут мешать проведению слушаний, однако они потом снова вернулись. В итоге сумму залога не поменяли, однако судья отменил условие при котором Кларк должен был доказать, что он законным путем получил средства, которые планирует внести в качестве залога.

Следующее слушание состоится в октябре. Судья сказал, что следующие онлайн-слушания будут уже с паролем.

Что за атака на Twitter?

Самая крупная хакерская атака на социальную сеть Twitter состоялась 15 июля. Во время нее были взломаны аккаунты:

бывшего президента США Барака Обамы;

самого богатого человека планеты и основателя Amazon Джеффа Безоса;

главы Tesla и SpaceX Илона Маска;

рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян;

и еще ряда известных и публичных лиц.

Однако пострадали от хакерской атаки именно простые люди. От имени взломанных аккаунтов хакеры публиковали объявления с предложениями заработать на криптовалюте. Естественно, объявления были фальшивыми. За один день обманщикам от простых американцев были переведены в биткоинах более 120 тысяч долларов.

Предполагаемый организатор - 17-летний американец Грэм Кларк.

Подросток был задержан 1 августа, ему предъявлено обвинение по 30 пунктам. Хотя он не достиг совершеннолетия, планируется, что его будут судить как взрослого.

В деле есть еще два фигуранта: 22-летний американец Нима Фазели и 19-летний британец Мэйсон Шеппард.

До того ареста Кларка за атаку на Twitter, парень уже находился под следствием за более мелкое нарушение.

Что с деньгами?

В ходе расследования счет парня был заморожен. На счету были несколько миллионов долларов в биткоинах. Позже следователи вернули активы Кларка, однако удержали около 1 миллиона долларов - сумму, которую Кларк согласился вернуть в качестве компенсации пострадавшим. В прокуратуре согласились не выдвигать обвинений против Кларка.