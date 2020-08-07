Женщина на маленьком прокатном авто перевернула микроавтобус и протаранила несколько машин

После того, как маленький прокатный автомобиль врезался в бок микроавтобуса, тот перевернулся. Микроавтобус также зацепил еще два автомобиля, которые стояли на противоположной стороне проезжей части.

"Мы ехали по главной дороге, уже пересекали перекресток, как внезапно произошел удар. Машину кинуло в сторону, мы столкнулись с другим автомобилем, бусик перевернулся и еще немного прокатился вперед. С нами все в порядке, никто не пострадал", - журналистам передачи рассказал один из участников ДТП.

На место происшествия прибыли медики, но госпитализация никому не была необходима.

В свою очередь спасателем необходимо было расчистить проезжую часть и перевернуть микроавтобус - снова поставить его на колеса.

Из-за произошедшего на улицах Шарлотес и Аристида Бриана на протяжении примерно часа было осложнено движение, общественный транспорт опаздывал.

Видео: Сюжет Degpunktā