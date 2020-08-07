Пт, 7.08.2020
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У Латвии нет плана на случай индустриальной катастрофы

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Три года назад правительство должно было принять государственный план гражданской обороны. Документ разработан, подан правительству, но не принят. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Если на каком-нибудь из латвийских складов минеральных удобрений произойдет взрыв, как в Бейруте, или другая индустриальная катастрофа, успех спасательной операции будет непрогнозируемым.

Свои планы гражданской обороны есть у предприятий повышенной опасности, у самоуправлений, но общий план на национальном уровне отсутствует.

Между тем необходимость такого плана подтверждают некоторые события последних лет, например, крупные пожары на торфяниках.

В МВД сообщили, что в ближайшие недели план будет снова подан на рассмотрение правительству.

Документ разработала Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с другими ведомствами, и это заняло больше двух лет, - указывает газета.

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