У Латвии нет плана на случай индустриальной катастрофы

Если на каком-нибудь из латвийских складов минеральных удобрений произойдет взрыв, как в Бейруте, или другая индустриальная катастрофа, успех спасательной операции будет непрогнозируемым.

Свои планы гражданской обороны есть у предприятий повышенной опасности, у самоуправлений, но общий план на национальном уровне отсутствует.

Между тем необходимость такого плана подтверждают некоторые события последних лет, например, крупные пожары на торфяниках.

В МВД сообщили, что в ближайшие недели план будет снова подан на рассмотрение правительству.

Документ разработала Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с другими ведомствами, и это заняло больше двух лет, - указывает газета.