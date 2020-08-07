У Латвии нет плана на случай индустриальной катастрофы

Три года назад правительство должно было принять государственный план гражданской обороны. Документ разработан, подан правительству, но не принят. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Если на каком-нибудь из латвийских складов минеральных удобрений произойдет взрыв, как в Бейруте, или другая индустриальная катастрофа, успех спасательной операции будет непрогнозируемым.
Свои планы гражданской обороны есть у предприятий повышенной опасности, у самоуправлений, но общий план на национальном уровне отсутствует.
Между тем необходимость такого плана подтверждают некоторые события последних лет, например, крупные пожары на торфяниках.
В МВД сообщили, что в ближайшие недели план будет снова подан на рассмотрение правительству.
Документ разработала Государственная пожарно-спасательная служба в сотрудничестве с другими ведомствами, и это заняло больше двух лет, - указывает газета.
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