"Вылетела дверь, царила паника". Живущая в Бейруте эстонка рассказала о последствиях взрыва

Взрывная волна, вызванная прогремевшим во вторник в порту столицы Ливана Бейруте мощнейшего взрыва, ударила в стену, расположенную рядом с окном жилого дома, и выбила из рук мобильный телефон, рассказала живущая в Бейруте эстонка Элизабет Вийналасс. Ее цитирует Rus.Postimees.
"Я была дома и услышала, что на улице гремят взрывы. Сначала они были маленькими", - поделилась воспоминаниями Вийналасс. Поскольку во время антиправительственных манифестаций, начавшихся в Ливане осенью прошлого года, тоже постоянно что-то грохотало, Элизабет и подумать не могла, что в этот раз все обернется таким ужасом.
"Но дым становился все гуще, и когда прогремел мощнейший взрыв, телефон вылетел у меня из рук. Я сразу постаралась найти укрытие", - описала Вийналасс момент, во время которого она стояла на балконе. Элизабет и находившаяся вместе с ней свекровь убедились, что сами они повреждений не получили, и поспешили покинуть дом.
"Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника", - рассказала девушка.
Сами они без приключений выбрались на улицу, но поскольку телефон остался дома, ей пришлось просить соседа дать аппарат, чтобы позвонить мужу. Сначала вызов не проходил, но через некоторое время супруг перезвонил сам и сообщил, что с ним все в порядке.
Насколько сильно Бейрут поврежден взрывом, сутки спустя Вийналасс не могла сказать точно. Она знает, что во многих домах выбило окна даже на расстоянии в десять километров от эпицентра взрыва.
"Я видела в интернете карту, по которой ясно, что пострадал весь Бейрут. Ближе к эпицентру, конечно, сильнее, дальше - меньше, но окна были выбиты и на расстоянии в десять километров. Даже в поселке моего свекра, который живет в 40 минутах езды на машине от Бейрута, выбило стекла в церкви", - рассказала она.
Через день после жуткого взрыва Вийналасс отправилась изучить обстановку вокруг своего дома. Окно ее квартиры под воздействием взрывной волны вынесло вместе с рамой в стену комнаты.
"К счастью, никого не оказалось на пути, но стена вся в дырах от стеклянных осколков. Мы провели там большую уборку. Больших повреждений в квартире нет, но сам дом здорово пострадал. Он, конечно, стоит, но его нужно серьезно ремонтировать".
В дом влетел снаряд
Это не первый раз, когда дом Вийнласс становится мишенью. Много лет назад, во время гражданской войны, в верхнюю часть дома попал снаряд.
"Когда мы пошли убирать дом, было слышно, как сметают осколки стекла и пытаются залатать разбитые крыши и стены. Были слышны удары молотков. Кажется, что люди пытаются быстро избавиться от шока и снова начать действовать", - выразила надежду эстонка.
Но сколько времени может потребоваться на то, чтобы восстановиться после трагедии? Ответить на этот вопрос Вийналасс не смогла. Прошлой осенью из-за глубокого экономического кризиса в стране начались антиправительственные выступления, потом пришел коронавирус, а теперь валюта Ливана находится в свободном падении. Сейчас за один доллар идет 8000 ливанских фунтов: "Поскольку большая часть продающегося в Ливане товара импортируется, а порт теперь уничтожен, неизвестно, как товар вообще будет доставляться в страну. Дальнейшее предсказывать я не берусь, но явно дальше будет только хуже".
Люди поспешили на помощь
Пока о государственной помощи было слышно мало, но, к счастью, в Ливане много добровольцев, которые сразу после взрыва поспешили на помощь жертвам. Например, часть отелей предлагают бесплатный ночлег. И сама Вийналасс во время разговора с Postimees уже вторую ночь ночевала в гостинице. Часть добровольцев доставили на автобусах издалека, многие из них, как кажется, являются скаутами.
Точные причины взрыва, по словам Элизабет, пока неизвестны. Согласно самой распространенной версии, взорвался крупный склад нитрата аммония, годами стоявший в порту: "Я понимаю, что это был несчастный случай". Ливан является страной с самым крупным государственным долгом в мире. Основной политической проблемой является коррупция и неспособность реализовать экономическое реформы.
С момента начала гражданской войны - 45 лет назад - и до сих пор, в Ливане нет нормального электроснабжения и работающей системы питьевой воды.
Под давлением ливанцев, вышедших осенью прошлого года на улицы протестовать против коррупции, премьер-министру Сааду Хариру пришлось в октябре уйти в отставку. Но и новое правительство Ливана не нашло поддержки среди народа, а потому акции протеста длятся в Ливане уже более 270 дней.
Взрывы в Бейруте
- 4 августа в порту Бейрута вспыхнул пожар, за которым сначала прогремел сильный взрыв, после чего последовал ряд маленьких хлопков, а через полминуты грянул мощнейший взрыв, который сопровождался очень сильной взрывной волной.
- По нынешним данным, в результате взрыва погибли 137 человек, еще около 5000 получили ранения. Взрывная волна вызвала в Бейруте очень масштабные разрушения, и оставила 300 000 человек без домов.
- По словам президента Ливана Мишеля Ауна, в порту на воздух взлетели годами хранившиеся на складе 2750 тонн нитрата аммония.
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