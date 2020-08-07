"Вылетела дверь, царила паника". Живущая в Бейруте эстонка рассказала о последствиях взрыва

"Я была дома и услышала, что на улице гремят взрывы. Сначала они были маленькими", - поделилась воспоминаниями Вийналасс. Поскольку во время антиправительственных манифестаций, начавшихся в Ливане осенью прошлого года, тоже постоянно что-то грохотало, Элизабет и подумать не могла, что в этот раз все обернется таким ужасом.

Элизабет Вийналасс в Бейруте ФОТО: Erakogu

"Но дым становился все гуще, и когда прогремел мощнейший взрыв, телефон вылетел у меня из рук. Я сразу постаралась найти укрытие", - описала Вийналасс момент, во время которого она стояла на балконе. Элизабет и находившаяся вместе с ней свекровь убедились, что сами они повреждений не получили, и поспешили покинуть дом.

"Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника", - рассказала девушка.

Сами они без приключений выбрались на улицу, но поскольку телефон остался дома, ей пришлось просить соседа дать аппарат, чтобы позвонить мужу. Сначала вызов не проходил, но через некоторое время супруг перезвонил сам и сообщил, что с ним все в порядке.

Насколько сильно Бейрут поврежден взрывом, сутки спустя Вийналасс не могла сказать точно. Она знает, что во многих домах выбило окна даже на расстоянии в десять километров от эпицентра взрыва.

"Я видела в интернете карту, по которой ясно, что пострадал весь Бейрут. Ближе к эпицентру, конечно, сильнее, дальше - меньше, но окна были выбиты и на расстоянии в десять километров. Даже в поселке моего свекра, который живет в 40 минутах езды на машине от Бейрута, выбило стекла в церкви", - рассказала она.

Один кусок стекла застрял в двери ФОТО: Erakogu

Через день после жуткого взрыва Вийналасс отправилась изучить обстановку вокруг своего дома. Окно ее квартиры под воздействием взрывной волны вынесло вместе с рамой в стену комнаты.

"К счастью, никого не оказалось на пути, но стена вся в дырах от стеклянных осколков. Мы провели там большую уборку. Больших повреждений в квартире нет, но сам дом здорово пострадал. Он, конечно, стоит, но его нужно серьезно ремонтировать".

В дом влетел снаряд

Это не первый раз, когда дом Вийнласс становится мишенью. Много лет назад, во время гражданской войны, в верхнюю часть дома попал снаряд.

"Когда мы пошли убирать дом, было слышно, как сметают осколки стекла и пытаются залатать разбитые крыши и стены. Были слышны удары молотков. Кажется, что люди пытаются быстро избавиться от шока и снова начать действовать", - выразила надежду эстонка.

Повылетали и все двери ФОТО: Erakogu