О любви и депрессии от Трампа: Мишель Обама запустила свой подкаст

В пилотном выпуске подкаста Мишель призналась, что влюбилась в своего мужа, увидев в нем стремление помогать другим. Кроме того, по ее словам, Барак руководствуется принципом, что все люди - братья и сестры.

"Дело не только в моей внешности?" - пошутил в ответ ее супруг.

Во втором выпуске бывшая первая леди Америки рассказала, что страдает от депрессии, причиной которой назвала пандемию, расовые проблемы и беспорядки в стране, а также лицемерие администрации Трампа.

"Я знаю, что у меня легкая форма депрессии. Не только из-за карантина, но и из-за расового конфликта, да и наблюдать изо дня в день лицемерие администрации Трампа очень тяжело",

- отметила Мишель.

По ее словам, она просыпается посреди ночи из-за переживаний или ощущения тяжести.

Мишель не скрывает, что, как и любой человек, прошла в своей жизни через эмоциональные взлеты и падения.

Кроме того, она рассказала, как семья проводит время дома: "Барак работает у себя в кабинете, звонит, занимается книгой. Я - в своей комнате, девочки за компьютерами. Но около пяти часов мы все выходим из своих укромных уголков и, например, просто садимся и собираем огромный пазл".