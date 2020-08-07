"Всего за 1,15 евро на наших дорогах можно взбить сливки и раздробить камни в почках"

Читали, что из-за уменьшения количества пассажиров с 3 августа планировали закрыть несколько маршрутов микроавтобусов? Но на этой неделе Rīgas mikroautobusu satiksme сообщило, что "для принятия этого решения необходимо дождаться распоряжения исполнительного директора Риги".

Кого, извините? Директора Риги? Он сейчас на встрече с завучем Болдерая и старостой Иманты?

Но вообще, маршрутки - это крутая тема! Всего за 1,15 евро и три остановки по нашим дорогам можно взбить сливки и раздробить камни в почках. И не надо 3 года в очереди к врачу стоять.

В этом сезоне у фотографий с лавандовых полей и сигулдских желтых листьев появился реальный конкурент – фоточки со словом Rīga. У всех ваших друзей уже есть такая? Искренне считаем, что единственные, кому можно простить эти фото - танцующая бабуля из "старушки", перманентно орущие бакланы и пакистанские доставщики еды, не говорящие вообще ни на одном языке. Без них точно Рига не была бы Ригой.

А вы уже видели новую форму нашей полиции? Вам не показалось, что как-то много кислотных цветов? Мы все понимаем, блюстителя закона должно быть видно издалека – ярко-зеленое, голубое, светоотражающее...

Просто с этой формой вообще непонятно - это выпускной полицейского колледжа или рейв тусовка? Ну, а если серьезно, нам нравится!

Для головокружительных пеших погонь за правонарушителями не хватает только кроссовок с мигающими лампочками и встроенной сирены.

Продолжаем нашу любимую рубрику "даже животные живут лучше, чем ты". Помните, мы писали, что в США пингвинов водили в музей? А вот сейчас в зоопарке британского города Ньюквей для пингвинов установили машину, которая выдувает мыльные пузыри. Дело в том, что без посетителей птицы заскучали, стали менее подвижными и начали поправляться. Как вам идея для нового фитнес клуба? Бегаешь по специальной комнате, лопаешь пузырики, после тренировки выходишь весь в мыле. Буквально.

Ну а у нас, отдела маркетинга и "нет, не слипнется" Balticom, эта неделя прошла в усеченном составе. Мы отправили коллегу на неделю в отпуск, а сами потихоньку оккупировали освободившийся стол под коробки с брендированными конфетками на палочке. Чупики отменные, со вкусом яблочка и на биоразлагаемой палочке. Так что приходите оплачивать услуги к нам в офис и угощайтесь! Кстати, в рот влезает ровно 12 конфет. Мы проверяли.

А вы знаете, как зовут директора Риги?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и "нет, не слипнется" Balticom. Хотите высказаться? Пишите!