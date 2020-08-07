Президент Ливана о взрыве в Бейруте: Есть вероятность вмешательства внешних сил

"Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", - приводит слова главы государства ливанский телеканал MTV.

Как пишет РИА "Новости", власти хотят разобраться, было ли организовано "внешнее нападение, либо в порту случился пожар.

Аун также сообщил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если у Парижа не получится их предоставить, Ливан обратится к другим странам.

Другие версии произошедшего могут быть связаны с халатностью или несчастным случаем, уточнил президент. Снимки помогут установить, является ли взрыв в Бейруте результатом внешней агрессии или это случилось из-за халатности, заключил он.

Взрывы в Бейруте

4 августа в порту Бейрута вспыхнул пожар, за которым сначала прогремел сильный взрыв, после чего последовал ряд маленьких хлопков, а через полминуты грянул мощнейший взрыв, который сопровождался очень сильной взрывной волной.

По нынешним данным, в результате взрыва погибли 137 человек, еще около 5000 получили ранения. Взрывная волна вызвала в Бейруте очень масштабные разрушения, и оставила 300 000 человек без домов.

По словам президента Ливана Мишеля Ауна, в порту на воздух взлетели годами хранившиеся на складе 2750 тонн нитрата аммония.